Criatura misterioso a wordo haya na Texas despues di Harvey

TEXAS, Merca – Un criatura marina misterioso, cu djentenan skerpi, cu a wordo lastra pa un beach na Texas, Merca, despues di e paso di horcan Harvey, a wordo identifica, danki na ayudo di rednan social.

Preeti Desai, un amateur di naturalesa y fotografia, a haya e bestia den estado di descomposicion siman pasa y a pidi ayudo riba Twitter pa descubri na ki especie e animal straño aki ta.

Su pregunta a wordo manda na e biologo y specialista den anguila (eel), Kennet Tigue, kende ta kere cu ta trata aki di un anguila cu djente skerpi.

El a bisa tambe cu e por ta un congrio of un anguila hardinero, ya cu “e tres especienan aki ta pafo di texas y tin djentenan grandi.”

Ta kere cu horcan Harvey, cu a causa bientonan fuerte y inundacionnan severo na Texas na final di Augustus, lo ta e splicacion dicon e criatura aki a wordo lastra te na e beach.

E anguila cu djente skerpi, generalmente ta biba den e oceano Atlantico occidental, entre 30 y 90 meter di profundidad.

E muhe a descubri e animal, cu tabata riba beach, evaluando e dañonan di e horcan, a bisa BBC: “Tabata algo completamente inespera, no ta algo cu lo bo mira normalmente riba un beach. Mi a pensa cu tabata algo cu a yega na e costa for di e profunidad di lama.”

“Mi prome reaccion tabata di curiosidad, di descubri ki esaki tabata,” el a añadi.

Desay a bisa cu el a publica varios imagen riba Twitter pasobra e sa cu hopi cientifico ta uz’e y pronto un amigo a responde y a contacta dokter Tigue.

“Mi ta sigui un monton di cientifico y investigador. Tin un comunidad di profesional asina grandi cu e ta hopi util, specialmente ora cu ta trata di responde preguntanan riba e tema of riba identifica animal y matanan,” el a bisa.

Desay a declara cu el a laga e animal riba e beach “pa naturalesa sigui su curso.”

Awo, mirando e interes y repercusion mediatico logra, e muhe ta haci joke cu e animal lo tabta tin mester di un “agente” pa represent’e.

Fuente: www.bbc.com/mundo