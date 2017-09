“ Cresh” na Centro di Bario Playa Pabao

Directiva di Centro di Bario Playa Pabao ta informa cu e aña escolar aki atrobe ta ofrece e programa di “cresh” den nan Centro. E actividad aki ta pa muchanan entre 2 y 4 aña. Dialuna 4 di September nos “cresh” ta habri su portanan pa e chikitinnan di bario y Aruba en general. E horario ta dialuna pa diabierna di 7.30am pa 12’or pm. Mester menciona cu e programa di “cresh ya ta existi pa mas di 15 aña den nos centro y e aña aki e ta wordo dirigi pa juffrouw Jessica.

Pa mas informacion por tuma contacto cu nos Centro na telefon 583-7775 entre 8’or am y 6’or pm of yama jufrouw Jessica 746- 9157 . Pues mayornan esaki ta un bon oportunidad pa bo yiu haña e gia necesario cu sigur lo aporta na su desaroyo. No lubida cu cuponan ta limita pues inscribi bo yiu awe mes.