Crèche ta laga muchanan cana pia abao den sneeuw

HULANDA

AMSTERDAM- Riba internet reaccionnan di rabia ariba e accion di un crèche na Amsterdam tabata grandi. Na tres diferente sucursal di e crèche Hestia e leidsternan a laga e muchanan cana pia abou den sneeuw. Potret di e hecho aki a wordo poni despues ariba Facebook y a wordo comparti mas di shen biaha. E crèche ta sorprendi pa e conmocion. Esaki al parecer tabata un escogencia consciente di e mayornan.



E post di e pagina di Facebook di Kinderdagverblijf Hestia a wordo alegremente comparti: “Joepie! Sneeuw fresco! Awo muchanan por hunga den sneeuw. Nan lo drumi mas miho cu nan piannan frieu, y fresco. Na tur e sucursalnan, nan a bay pafo cu e leidsternan”, ta loke por a lesa. Riba e potretnan por mira e criaturanan para pia abou den e sneeuw frieu cu mayoria biaha bisti cu solamente nan pampers. Hestia tin sucursalnan na Amsterdam y Amstelveen.

Hopi ta esunnan cu a reacciona den shock riba Facebook over di esaki. Tin mas di shete mil reaccion bou di e post. Boso no ta proyecta. Kico boso ta kere? Cu muchanan tin asina tanto frieu cu nan lo keda? Esaki echt no por”, segun Jessica Bordat-Repping ta skirbi bou di e post. E gran mayoria di e usuarionan di Facebook ta di acuerdo cun’e. “Nan mester kita boso vergunning for di boso esaki ta di mas”, un otro usuario ta skirbi.

No ta tolera

No solamente e actividad pafo den sneeuw, pero e hecho cu a post esakinan ariba Facebook ta causa di hopi indignacion. “Mi no tin cunes cu e otronan. Ami lo no tolera pa mi yiu wordo poni abiertamente asina ariba Facebook”, Samantha ta bisa.

Un coach di Bamber Delver di e Nationale Academie voor Media en Maatschappij ta haya cu e ponemento di e potretnan ariba Facebook tabata un blunder. “Esaki ta di mas. Mas ainda door cu ta trata di un pagina publico di Facebook”.

Permiso

Pa loke ta e canamento pia abao den sneeuw esaki ta hopi cla, Delver a bisa. “MI no ta comprende pakico mester a haci esaki. Pedagogicamente esaki ta totalmente iresponsabel. Mi lo kier sa si ta mayornan a duna nan permiso pa esaki”.



Den un comentario cu Hestia a pone, nan ta mustra masha sorprendi pa e reaccionnan. Según un vocero di e crèche, e asina yama ‘watertrappelen’ ta un metodo standard na un crèche. E muchanan . Segun declaracionnan muchanan ta haci esaki pa dies seconde prome cu nan bay drumi.

Circulacion di sanger

Esaki ta e asina yama metodo di Kneipp y lo zorg pa un bon circulacion di sanger y miho comportacion na momento di bay drumi. “Mayornan ta na altura di e maneho y e potretnan cu a wordo poni ariba internet a wordo comparti internamente tambe cu e mayornan. No tabata tin niun reaccion negativo. Mayornan cu ta kies pa Hestia ta na altura di nos maneho”.

Según Hestia e muchanan a para pa apenas 10 seconde pia abou den sneeuw e dia prome.

