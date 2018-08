Creatividad, talento musical y un ambiente diferente diabierna awo

Diabierna 31 di Augustus Cosecha Oranjestad conhuntamente cu Taste my Aruba ta organisando un biaha mas Under the Stars market.

E edicion aki ta dedica na nos musiconan y ta pesey mes Edjean Semeleer lo tey presente conhuntamente cu mas amigo pa asina por trece ambiente e anochi aki. Edjean lo ta cantando bou palo den un seno familiar pa trece un ambiente unico.

Pa locual ta e artesanonan presente lo tin variedad amplio. Productonan cu por encontra e dia aki ta por ehempel cuadranan, joyas, productonan traha di glas, koper, klei y mucho mas. Asina aki por reconoce e productonan traha local y por distingui e productonan aki di e producto nan importa. Naturalmente e tienda di Cosecha Oranjestad mes lo ta habri pa e evento aki.

Tambe miembronan di United Farmers Aruba lo ta presente manera UFAruba, Cunucu297, Goshenaruba, 297Farm y Ecolivingaua. Taste my Aruba manera semper lo ta cla prepara cu nan dushi cuminda y bebida criollo.

Bishita e Facebook page di Cosecha: www.facebook.com/Aruba-Cosecha of pasa sercanan dia 31 di Augustus, e empleadonan ta cla pa juda bo y conta bo un tiki mas di cada producto.

Comments

comments