Crash Test Dummies Cycling Club ta invitabo pa experiencia un bike fest extremo

Crash Test Dummies Cycling Club ta organisa su prome festival di ciclismo, unda ciclistanan di BMX y MTB lo topa otro. E lo ta un dia extremo yena di aventura den e deporte di BMX y MTB. E evento lo cuminsa ariba diabierna 30 di Augustus cu un open training na pista di BMX Streetwise pa tur e ciclistanan di BMX y lo continua diadomingo 1 di September cu un careda di MTB sigui pa e competencia di BMX. Pa cu e deporte di MTB, Crash Test Dummies ta presenta dos ruta hopi intensivo cu paisahenan hopi bunita den Parke Arikok. Ambos ruta lo start y finalisa na e pista di BMX Streetwise. E carreda lo cuminsa pa 7 or di mainta y lo tin e

categorianan elite, master, junior y pre junior tanto den seccion damas como di caballeros. Tambe lo tin e categoria cycling for all pa tur esnan cu no tin mucho tempo ta corre bais pero ta desea di challenge na mes den e deporte di MTB. BMX lo tuma lugar ariba e pista extremo di Streetwise na San Nicolaas y lo tin e categorianan manera challenge, no chain y pro am cu lo subi e adrenalinan di tur presente. Inscripcion Lo tin 2 anochi di inscripcion;

-Diahuebs 29 di Augustus di 7 or te cu 10 di anochi lo tin un anochi di inscripcion na Roadside Café pa e careda di MTB.

-Diabierna 30 di Augustus di 5:00 pa 7:00 di anochi lo tin un anochi di inscripcion na e pista di Streetwise pa competencia di BMX.

Pa mas informacion por contact nos via nos website: https://www.ctdaruba.com

of via nos e-mail: [email protected] Crash Test Dummies ta invitabo pa bin apoya nos ciclista y pasa un dia ameno. Bin cu full famia y presencia un dia yena di ambiente acompaña pa un bar y cushina bon surti.

Comments

comments