Merca- Esaki ta e prome noticia oficial di Merca di cual hopi persona nan a fayece door di e condicion cu misteriosamente e ta afecta persona nan lunas despues cu a haña covid-19. E Covid pulmonario a hunga un rol cual menos di 1% for di mas cu 1 miyon pashent nan di covid-19 cu a fayece desde Januari 2020 te cu pasando den Juni 2022 a wordo reporta for di “CDC’s National Center of Health Statistic”.

Merca no tabata implementa oficialmente di diagnostica pa covid pulmonario den e tempo di estudio a resulta cu e analisis a eligi un termino comun for di condicion nan incluyendo covid cronico tambe covid pulmonario.

Autor nan a bisa den un rapport por subestima e berdad nan di fayecido nan di covid pulmonario paso guia di clinico riba con por identifica y tambe raporta cu e condicion nan a cambia durante tempo. Esaki ta nifica cu estudio por a perde otro clave termino uza riba fayecido nan certifica y tambe indica cu covid pulmonario a hunga un rol drasticamente.