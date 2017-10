Costume pa Halloween di Anne Frank ta causa indignacion riba rednan social

MINNESOTA, Merca- Al menos un comerciante di benta via internet a saca un costume for di su website. E costume tabata mustra e hoben victima di Holocausta, Anne Franl. Pero ainda tin un costume identico cu ainda ta available online, según CBS.

Screenshotnan di costume na benta na HalloweenCostumes.com poni ariba rednan social ta mustra un mucha muhe cu’n sonrisa bisti na paña di tempo di II Guera Mundial y un beret.

E costume rapidamente a ricibi yen di critica. Carlos Galindo-Elvira, cu ta lidera e Anti Defamation League na Arizona a bisa riba Twitter cu esaki ta un mancha na memoria di Anne Frank.

Fun.com, cu sede na North Mankato, Minnesota, ta maneha e website unda cu e costume tabata na benta. E vocero ROss Walker diadomingo via Twitter a anuncia cu e costume a wordo retira for di e website.

Anne Frank ta conoci pa su dagboek cu el a scirbi mientras e tabata scondi pa e Nazinanis den un zolder. Su famia a wordo descubri na 1944 y manda pa campo di concentracion, unda cu Anne ta muri cu 15 aña.

Fuente: https://article.wn.com