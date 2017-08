Costo di bida ta subi pero mester laga espacio pa sigui crece

Costo di bida ta keda subi y nos no por papia cu nos ta yega un plafond di salario, segun Sr. Diego de Cuba, presidente di sindicato STA. E ta amplia.

Ora di bay negocia CAO, mester pone den dje e aumento di costo di bida. Sea ta haci’e cu porcentahe of un suma fiho, cu ta haci cu e salario ta keda aumentai. Na mayoria companianan, caminda a negocia e CAO, STA a haci esaki. Dus no por bisa cu ta yega un plafond di 5 mil florin y ta muri eynan, laboralmente. Si bn aumento, e trahado lo hay’e den banda, sey no por segun Sr. de Cuba. E ora ta frustrando e trahado.

Un trahado jong drenta cu su 25 aña den servicio. Ora el a yega 40 aña el a yega su top. E trahado no por keda frustra pa 25 aña largo den su trabao. Si Sr. de Cuba ta di acuerdo cu e salarionan di Elmar ta bon, esey semper tabata asina. Pero mester laga espacio pa e sigui crece y no por corta caminda. Esaki ta caminda cu UEA a faya barbaramente.

Trahadonan a vocifera cu nan no a mira suficiente transparencia di parti di sindicato pa añanan largo y cu UEA a bay drumi den scochi di gerencia. Esey ta e aspectonan cu si un trahado sinti esey, por hura y conta cu nan ta kies otro direccion. Esaki ta loke a wordo sinti bou di e trahadonan di ASTEC. E trahadonan a perde confianza di un forma formal den sindicato y esey ta pone cu nan a distancia nan mes for di sindicato UEA.

Sr. Diego de Cuba a haya invitacion di parti mediador di gobierno, pa sinta na mesa cu mediador. Pero Sr. de Cuba lo ta den exterior pa un paar di dia, pa motibonan personal. Na su regreso STA lo sinta cu mediador di gobierno, Sr. Anselmo Pontilius. E plazo pa referendum ta dia 10 di Augustus, pero Sr. de Cuba ta enfatiza cu UEA no por participa na e referendum. Un biaha mas e ta splica cu UEA mester por mustra na mediador y gerencia cu e ta conta cu 50% + 1 di miembrecia.

Apart di esey, UEA ta facilitanan 66 formulario di personana cu a retira y esey ta mas cu mita di empleadonan. Tambe STA tin 30 formulario di hendenan cu a retira, dus UEA no tin e cantidad di miembrecia pa por participa. Segun Sr. de Cuba, vicepresidente di UEA, Sr. Dirks lo mester stop di gaña. Por bay referedum y BAY referendum ta dos diferente cos.

Por ultimo Sr. de Cuba a splica cu e empleadonan di Elmar ta mas uni cu nunca y ta spera cu nan keda asina. Si despues di referendum, compania no reconoce e sindicato, nan lo mester bay urna pa asina empleadonan eligi STA como representante. Aunke Sr. de Cuba, esey lo ta dimas, ya cu ta logico cu mayoria kier representacion di sindicato STA.