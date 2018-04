Cosecha Oranjestad ta celebrando King’s Day dia 27 y 28 di April

Diabierna 27 y diasabra 28 di April Cosecha conhuntamente cu Taste my Aruba lo ta den pleno celebracion di dia di rey cu nan evento mensual “ Under the Stars”. Pesey mes nan a join e Food Truck Festival como tambe e Blok Feest dilanti di Museo Historico cu tur hende conoce como Fort Zoutman. Esey kiermen cu e dia aki lo ta un fiesta grandi cuminsando di plaza Daniel Leo, Plaza Padu te cu Fort Zoutman. Dia 28 di April e celebracion lo sigui conhuntamente cu Food Truck festival. Tur dos dia e evento lo cuminsa desde 6pm te cu 11pm.

Dia 27 lo ta un dia special, Padu del Caribe lo t’ey presente pa asina canta happy birthday pe y desea hopi mas aña cu nos. Mester remarka cu e bolo aki lo wordo traha pa un di e chefnan talentoso di Renaissance Resort & Casino.

Pa locual ta e artesanonan presente lo tin variedad amplio. Productonan cu por encontra e dia aki ta por ehempel cuadranan, joyas, productonan traha di glas, koper, klei y mucho mas. Asina aki por reconoce e productonan traha local y por distingui e productonan aki di e producto nan importa. Tambe Taste my Aruba lo tin un menu extenso cu cumindanan di nos manera, aros con pollo, sopi di oester, sanger yena y mucho mas.

Bishita e Facebook page di Cosecha: www.facebook.com/Aruba-Cosecha of pasa cercanan dia 27 & 28 di April, e empleadonan ta cla pa yuda bo y conta bo un tiki mas di cada producto.

Comments

comments