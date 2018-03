Cosecha conhuntamente cu Taste my Aruba den pleno celebracion

Diabierna 16 di Maart Cosecha Oranjestad conhuntamente cu Taste my Aruba lo ta organizando nan prome “Art & Farmer’s market under the stars”. E edicion aki lo tin como tema e celebracion di nos dia di himno y bandera. E actividad aki ya caba ta cuminsando desde 6PM te cu 10PM.

Especialmente pa e celebracion aki ta bay tin varios artesano presente cu nan productonan traha na Aruba; nos mesun streanan di Aruba. E tienda Cosecha Oranjestad mes tambe lo ta habri te cu 10PM asina por duna oportunidad na nos localnan y turistanan pa bishita e tienda aki cu ta sostene nos artesano/artistanan local cu SEYO. Productonan cu por encontra e dia aki ta por ehempel joyas, productonan traha di calbas, simija di flamboyan, driftwood y mucho mas. Asina aki por reconoce e productonan traha local y por distingui e productonan aki di e productonan importa.

Ademas cu Cosecha ta habri Taste My Aruba tambe lo tin diferente cuminda local traha na Aruba cu ingredientenan local manera Sopi oester, balchi pisca, bacalauw, pisca fresco, diferente tipo di bolo y mucho mas.

Bishita e Facebook page di Cosecha:www.facebook.com/Aruba-Cosecha of pasa sercanandia 17 Maart, e empleadonantaclapajudabo y contabo un tiki mas di cada producto.

