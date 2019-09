Cos cu pueblo mester sa: CAFT.. Caba cu Aruba su Futuro Tambe

Con un pueblo por biba trankil si tur dia CAFT ta keda pone Gobierno legtimo cu un pueblo democratico a vota pe bao di manesa. Cada rato asina y cuanto mas Gobierno di Aruba lo keda tolera actitud arogante, ignortante di CAFT y di Gobierno Hulandes. Paso den e mesun carta cu ta elogia kier menasa y e ora ta puntra kico tin tras di tur e menasanan aki. A caso Gobierno Hulandes kier defende of tapa cos. Ki informacionan tin for di OM cu Gobierno di Aruba no a haña cu tin tanto bruhamento di tera asina. Of ta tempo di paga Sr Mike Eman bek e fabor hasi na Gobierno Hulandes den pasado y awo mester zorg pa trece destabilidad y crea coas pa laga tapa tur e investigacion cu tin contra di e Gobierno di Mike Eman??? Ta bon pa presidente di CAFT bin splica e relacion cu e tin cu Mike Eman ya cu Mike Eman no ta Parlamentario y no tin un funcion publico pa CAFT tin contacto cune. Mientras cu tin medionan cu ta hasi sensacion ora CAFT bisa algo enbez di puntranan kico te motibo real di tanto menasa asina con por bisa cu ta kico tin scondi eybao pasobra Gobierno actual ta haciendo si trabao bon. Pero paso Gobierno no ta bai na bo amen, kier hunga manera mucha chikito cu coy e coy hunganan kite for di dje. Ban sapatia!!! Spera di berdad cu pronto Aruba por kita CAFT for di mapa paso ta algo cu nunca mester a bin si Mike Eman y su ministernan a cumpli cu reglanan di contabilidad y un Parlamento cu di berdad tabata stima nan pais y no nan partido y nan saco. CAFT: “Caba cu Aruba su Futuro Tambe”.

