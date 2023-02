Asistencia di polis tabata solicita pa un cas na Sabana Basora unda un homber lo a dal un señora y aki cos a bay for di man. E señora agredi no tabata kier a entrega deuncia, aki polis a papia cu e señora sinta den auto algun biaha pero no tabata desea. Polis a hala atencion di e homber debidamente, y ta un persona cu a mira e situacion a informa autoridad.

Polisnan a intermedia basta na tanto cu esun cu a wak y e homber y e señora. Asina un familiar a bay cu e señora den cas. Na final polis a bandona e sitio.