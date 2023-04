Diadomingo mainta trempan, e dia ni habri drecha pa un pareha na Tanki Flip ora cu e homber a sospecha cu e muhe ta gañe cu otro homber, aki e homber a pasa man pa e celular di e dama cu forsa y a bay coba den whatsapp y mas caminda y a constata cu tin un otro compay den wega.

Cos a bay for di man pa e pareha aki na un cas den area panort di e rotonde Tanki Flip. Patruya di Noord a keda dirigi poco lihe pa asina brinda asistencia, a scucha e homber y e homber tur hostina a declara di e gara su muhe ta basilando cu otro homber y full un intercambio di palabra etc y aki e homber a screenshot tur cos. E dama a piki su cosnan y bay for di cas posiblemente bay cerca e otro compay.