Corupcion ta stroba un pais den su crecemento economico inclusivo y sostenibel

Den cuadro di tratamento di prespuesto 2018 cu a sigui e siman aki den parlamento, parlamentario Daphne Lejuez (MEP) a bin dilanti cu algun punto y pregunta riba e situacion financiero y subraya con corupcion ta dificulta e posibilidad pa por hiba un maneho, desaroyo y crecemento economico inclusivo y sostenibel.

Minister President Evelyn Wever-Croes (MEP) a atende Spring Meetings di IMF y World Bank den fin di siman, unda cu e topico principal tabata e Governance Policy di 1997. Esaki ta unda cu a dicidi pa asisti e miembronan pa reforsa nan maneho den cuadro di bon gobernacion y pa combati corupcion. “Corupcion ta hiba na un situacion financiero publico precario, y ta dificulta e posibilidad pa paisnan por hiba un maneho, desaroyo y crecemento economico inclusivo y sostenibel”, segun parlamentario Lejuez ta expresa. E documento di IMF di 22 di april 2018, ‘Review of 1997 Guidance Note on Governance – A Proposed Framework for Enhanced Fund Engagement’, ta ilustra locual nos tur sa caba: cu corupcion ta asocia cu crecemento economico reduci, como tambe menos inversion domestico y di exterior, y un reduccion den entrada di impuesto, segun sra. Lejuez ta splica. Corupcion y gobernacion deficiente ta asocia cu mas desigualdad y cu menos inclusion economico. E no ta dificil pa compronde e impacto di corupcion segun sra. Lejuez, mirando cu esaki ta debilita un gobierno su abilidad pa colecta impuesto y ta reduci cantidad di fondonan publico cu por wordo aloca na areanan importante pa nos comunidad manera salubridad, area social, educacion etc. Pa institui esaki topdown den tur departamento publico ta algo di aplaudi.

