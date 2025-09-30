Corte Superior a dicta sentencia den e apelacion cu M.D.M. a presenta contra e decision di Corte den Prome Instancia di 15 di augustus 2025.

Den e decision ey Corte den Prome Instancia a rechasa e peticionnan di M.D.M. pa ordena Ministerio Publico pa dun’e informacion detaya tocante e tipo y e base di e acusacionnan contra dje, y pa tuma un decision den su caso pa mas tarda riba 23 di augustus 2025, of dentro di un periodo rasonabel.

Corte Superior a trata e apelacion di M.D.M. riba 9 di septembwr ultimo y ayera el a keda rechasa.

Corte Superior a determina cu Ministerio Publico ta hibando e investigacion penal conforme ley.

Ministerio Publico tin e responsabilidad pa haci investigacion y hiba persecucion penal, y ta pa e motibo ey cu Corte Superior ta haya cu un huez no por tuma decisionnan di alcance grandi durante e fase aki.

A base di e resultado di e investigacion penal, Ministerio Publico lo dicidi ki decisionnan lo mester wordo tuma contra e sospechoso.

Nunca no ta usual cu un sospechoso ta hunga ningun rol den e proceso aki.

Den e caso excepcional aki, e hecho cu ta trata di un persona cu tabata na punto (y posiblemente ainda por ta) di wordo nombra como minister, e persona a wordo informa di su status como sospechoso y di e sospecha cu ta cay riba dje.

Corte Superior a determina cu Ministerio Publico a cumpli cu e obligacionnan aplicabel den e situacion specifico aki.

Ministerio Publico no ta obliga pa duna mas informacion, ni den e caso concreto aki y sigur no en general.

Corte Superior ta enfatisa cu Ministerio Publico ta actua dentro di su funcion legal: evaluacion di e caso una vez e investigacion finalisa.

Pa cu esey, Corte Superior su consideracion ta cu Ministerio Publico tin un termino rasonabel pa cumpli cu esaki, esta, dos aña en general.

Den e contexto aki, mester tene cuenta tambe cu e presion structural cu tin riba capacidad di instancianan investigativo, loke ta influencia avance di hopi investigacion.