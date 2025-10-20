Awe mainta Hof di Corte Superior a trata, si e apelacion di Guilfred Besaril, ta admisible of no. Esaki pasobra Procurador General a remarca cu e apelacion a wordo haci laat.

MAS NOTICIA por a compronde cu Hof di Corte Superior su decision ta cu e apelacion no ta admisibel pasobra e apelacion a wordo haci laat.

Ta asina cu Besaril a apela su sentencia di 13 Juni 2025 caminda Hues a condena Besaril na 20 luna di prison di cual 10 luna ta condicional cu 3 aña di prueba. Den caso kita propiedad, Hues a condena Besaril cu mester paga 138.688 florin y si no paga e lo mester bay 1 aña di prison.

APELACION ENTREGA LAAT OF NA TEMPO?

Awe mainta por a ripara cu Besaril no a presenta. Su abogado mr. Canwood a informa Hof cu Besaril no por ta presente door di ta malo.

Hof di Corte Superior a bisa cu ta trata e caso pa dicidi si e apelacion ta admisible of no. Hof a mustra cu 27 Juni 2025, mr. Canwood a manda mail na Griffie, Corte, pa informa cu ta apela e sentencia di 13 Juni 2025.

PG TA HAYA CU TA LAAT

PG a remarca cu e apelacion no ta admisible. PG a mustra cu dia 13 Juni 2025, Hues ta haya Besaril culpabel. PG a apela e sentencia e mesun dia y 27 Juni 2025 abogado a apela. PG a bisa cu segun ley, dentro di 14 dia despues di e sentencia, mester entrega apelacion na Griffie na Corte. PG ta haya cu e mail cu abogado mr. Canwood a manda, ta laat haci o sea despues di oranan di trabao di Griffie. PG a mustra cu tin sentencianan di Corte Supremo caba riba e cuestion cu a entrega apelacion laat. PG ta haya cu Hof cu mester declara e apelacion no admisibel.

ABOGADO: E TA NA TEMPO

Mr. Canwood a bisa Hof cu contrario cu opinion di PG, e apelacion ta haci na tempo. El a mustra cu segun ley, via mail por manda e apelacion pa Griffie. Na opinion di abogado, ningun caminda ta para cu esaki mester sosode promer cu cierto ora. E abogado a bisa Hues cu pa añas mandamento di mail pa Griffie ta sosode caminda Griffie ta notifica su siguiente dia cu e apelacion ta haci.

APELACION NO TA ADMISIBEL

Hof a pospone e caso un rato, pa asina e tres Huesnan por papia cu otro y evalua. Despues di un rato nan a bolbe y a dicta sentencia. Hof ta haya cu e apelacion no ta admisibel. Hof ta haya cu no a cumpli cu e termino stipula pa ley. Hof a bisa cu mr. Canwood lo por apela contra esaki tambe.

Por a compronde cu mr. Canwood a conseha su cliente Besaril pa apela y laga Corte di Casacion na Hulanda ( 6 Hues) tuma un decision final.