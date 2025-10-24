Dia 18 di december venidero Corte lo trata full un mainta di casonan penal di violencia relacional. Hues lo wak cinco caso den cual sospechosonan ta enfrenta cargonan pa maltrato di nan pareha, den algun caso varios biaha y cu heridanan grave como consecuencia.

Cu esaki, Ministerio Publico ta desea pa mustra cu ningun momento no ta asina cu violencia relacional no ta haya atencion. Lo contrario, violencia relaciona ta wordo tuma hopi na serio y persegui activamente. Casonan menos grave sa wordo trata den TOM-zitting, pero casonan serio ta wordo presenta sin excepcion dilanti Corte.

Desde aña 2022, Ministerio Publico ta aplica e directiva “Aanwijzing Relationeel Geweld”, den cual ta regula e actuacion di polis y husticia. E directiva aki ta enfoca riba reconoce, stop y preveni violencia relacional, y riba aumenta e disposicion di e victima pa haci denuncia na Polis.

Muchanan tin un posicion particularmente vulnerabel den casonan di violencia relacional. Hopi biaha nan ta testigo di violencia den cas y ta sufri e consecuencianan. Den bista di Ministerio Publico, e muchanan aki semper ta wordo considera como victima.

E termino violencia relacional ta reemplasa e palabra violencia domestico, pa mustra cu ta trata di violencia den famia of pareha, sin importa si e ta pasa den cas of no. E tipo di violencia aki por ta fisico, sexual, emocional, sicologico y verbal, y e ta inclui tambe stalking y menasa. Tanto muher, homber, menor di edad y hende grandi di edad por cay victima of resulta di ta sospechoso.

Intencion di OM ta pa manda un señal fuerte pa comunidad: violencia relacional mester wordo para y castiga.