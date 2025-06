Despues cu casi fin di mei De Meza a presenta na corte di husticia contra di DIMP pa e bringa su caso si e por haya su carta di benta conducta, diaranson 4 di juni 2025 HOF a dicta sentencia.

Di kico e caso aki ta trata?

Dia 6 di december 2024, a tene un eleccion na Aruba, e gobierno nobo lo a wordo forma door di ministernan di e circulonan di partido AVP y Futuro. E gobierno lo wordo forma pa shete minister. Seis di e shete minister a keda nombra. De Meza ta minister candidato ( di energia, infrastructura y Medio Ambiente ) pero te ainda no a bin na remarca pa nombracion debi

na un declaracion desfaborabel di Director di DIMP pa loke ta trata cumplimento cu su obligacionnan fiscal. De Meza a opone contra e declaracion desfaborabel aki y posteriormente a apela contra un declaracion similar. Cu e procedura aki, De Meza kier logra cu toch e ta wordo emiti un declaracion faborabel di comportacion fiscal, pa e por entrega esaki na e formateur, actualmente Prome Minister. Esaki ta den e expectativa cu e formateur e ora ey toch lo nomin’e na gobernador pa e wordo nombra y huramenta como minister.

E sentencia di Corte

Corte ta conclui cu e no ta competente (substantivamente) pa husga e apelacion entrega. Esaki ta pasobra un apelacion por wordo presenta solamente cerca e hues di Lar contra desicionnan den e sentido di e Ordenansa Nacional riba Hurisdicion Atministrativo (Lar). E cartanan di director di DIMP contra cual De Meza a entrega bezwaar y apelacion no ta decisionnan cu por apela. E cartanan aki ta di un carakter factual y informativo i no ta dirigí riba consecuencianan huridico. Ni na e consecuencianan huridico cu De Meza por of no por bira minister. Den e caso aki, De Meza no ta haya loke el a pidi di Corte, esta un orden hudicial (commando) na Director di DIMP pa suministra un declaracion di comportacion fiscal cu ta faborabel p’e.

Kico ta e opcionnan pa De Meza?

De Meza por sigui cu su procedura huridico dilanti corte administrativo door di apela contra e sentencia aki, dilanti corte fiscal contra e aanslagnan impone riba dje, y dilanti corte civil den proceduranan sumario of den proceduranan substancial. Pero esey ta tuma (hopi) tempo y e incertidumbre continuo riba e nombracion di De Meza no ta na su interes ni esun di Pais Aruba. Ademas, e resultado di cualke prosedimento legal tocante e comportacion fiscal di De Meza ta insigur. Un factor den esaki ta cu e hues den un estado constitucional democratico mester eherce e restriccion mas grandi posibel ora di intervení den e proseso di nombramento di ministernan.

Kico mester pasa despues?

No ta premira cu e Director di DIMP lo suministra mas of otro informacion tocante e comportacion fiscal di De Meza cu tin riba mesa caba. En corto: e Director di DIMP tin reserva riba e comportacion fiscal di De Meza den pasado, en particular riba e fayo ripiti di De Meza pa cumpli cu e obligacion di declaracion di impuesto. Mas ainda e Director di DIMP ta di opinion cu De Meza ta moralmente y eticamente obliga pa toch paga un debe di belasting pendiente, maske cu e debe ey no por wordo cobra mas debi na prescripcion. Esey pues no ta papia na fabor di De Meza.

Sinembargo, e Director di DIMP tambe repetidamente y enfaticamente a bisa cu pa loke ta trata De Meza, su casa y cinco compania, despues di e provisionnan haci pa su persona na Februari/Maart/April 2025, awor tin un situacion den cual a cumpli cu e declaracion y obligacion di pago y no tin debenan di belasting pendiente cu por wordo cobra. Esey si ta papia na fabor di De Meza.

E formador ta na mando

E formador awor tin e resultadonan di e investigashon di belasting manera referí na dje den artíkulo 5 di e Ordenansa Nashonal di Integridat di Ministernan (LvIM), pero tambe e carta di 28 di april 2025, di cual un copia a wordo mandapa e formador. Cu e informacion fiscal disponibel, e formador mester por tuma un desicion pa loke ta trata e destino di De Meza. Awor ta keda na e formador pa aplica articulo 8 di LvIM door di postula De Meza riba termino corto of no. Cu otro palabra: ta turno di e formador.