Corte di Prome Instancia 12 oktober 2017

Aki ta sigui un resumen di e casonan di corte den prome instancia pa diahuebs, dia 11 di October 2017.

Pa 8 or y 30 J.R.B. B. ta wordo acusa di ladronicia cu disturbio di paz den un cas den

e periodo di 1 pa 15 di juni 2017.

Pa 9 or y 15, I.J.M. M. ta wordo acusa di a intencionalmente destrui camera di un

persona riba 3 di juli 2016 y di a maltratele dor di dal e varios biaha cu mokete den wowo.

Pa 9 or y 45 A.A.H. H. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 24 di juli

2016, dor di bise: “I will fight now” y “I will shoot you all” y “I am going to shoot everybody” y “I will go now, I will go home, but I will come look for you” y a mustra nan un cuchio cu e tabatin den su zapato. E ta wordo acusa di a maltrata un persona dor di dal cu forza cu dos man na su pecho of pushe y dal e un mokete na su cabez.

Pa 10 or y 15 M.A.F. F. ta wordo acusa di posesion di cocaine riba 17 di december

2016.

Pa 10 or y 30 F.F.L. L. ta wordo acusa di ladronicia den un cas di joyas y/of un jug y/of un suma di 5000 florin den e periodo di 24 di december 2015 te 13 di januari 2016.

Pa 11 or, R.A.B. B. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 2 di oktober 2015,

dor di dal e cu mokete den cara. E ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 8 di mei 2016, dor di dal e un wanta na esun banda di cara y un mokete na e otro banda.

Pa 11 or y 30 G.A.K. K. ta wordo acusa di a maltra un persona riba 7 di mei 2016, dor di dal e varios biaha na su cabez.