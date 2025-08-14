Comunicado di Prensa di parti Fundacion Orguyo Aruba..

Corte di prome instancia di Aruba a tuma un decision historico: un homber transgenero, naci na Aruba, a haya e derecho pa cambia su sexo den acta di nacemento di femenino pa masculino.

Esaki ta mas cu un noticia legal, esaki ta un momento historico pa derecho humano riba nos isla. Corte a reconoce cu, di acuerdo cu tratado Europeo di derecho humano (cu ta aplica pa Aruba tambe), un persona transgenero mester por tin su identidad di genero respeta den su documentonan oficial.

Parti importante di e veredicto

E hues a ordena e Ambtenar di Registro Civil pa agrega na e acta di nacemento di e persona transgenero un anotacion posterior cu ta indica cu e genero a wordo cambia di “femenino” pa “masculino.”

Con comun esaki ta?

Aunke cu Aruba no tin cifra oficial, investigacion internacional ta mustra cu solamente entre 0.3% y 0.5% di e poblacion ta identifica como transgenero. Pa un isla manera Aruba, esaki ta nifica un cantidat relativamente chikito di hende. No ta un cos cu lo afecta e poblacion, pero pa e poco hende cu ta identifica nan mes asina, e ta un cambio importante pa nan propio bida, salud y seguridad.

Kico ta transgenero?

Ta un transgenero ta nifica cu e identidad di genero di un persona (pues e manera e ta sinti su mes, homber, muher, of otro) no ta coresponde cu e sexo cu a nace cu ne.

E terminologia medico ta gender dysphoria y legalmente esaki ta traduci su mes cu e documentonan oficial no ta coresponde cu ken e persona ta realmente.

Transicion di un genero pa otro por inclui:

• Social: ora ta usa un nomber di preferencia nobo, y por cambia apariencia.

• Medico: consultacion cu psicologo, dokter y, si ta nesesario, tratamento medico.

• Legal: cambio den documentonan oficial pa coresponde cu su identidad real.

E proceso legal y medico

Na Aruba, prome cu e corte por tuma un decision pa cambia e sexo den un documento, e persona mester presenta declaracion di profesional medico cu ta confirma su identidad di genero y cu e ta algo permanente.

Solamente despues di e proceso cuidadoso aki, y cu apoyo di profesional, e hues por tuma un decision. Esaki ta sigura cu e decision ta basa riba evaluacion serio y no riba impulso.

Locual ta hopi remarcabel y positivo pa derecho di transgenero ta cu corte no ta exihi pa e persona ya a completa su transformacion fysico caba. Si e persona ta haci un transformacion fysico of no, ta keda na e mes pa dicidi, y esaki no ta relevante pa e cambio di genero riba su acta di nacemento.

Con un Hues por cambia loke un Doktor a constata na nacemento?

Ora un baby ta nace, e personal medico ta registra e sexo visible, masculino of femenino, riba e acto di nacemento. Esaki ta basa riba apariencia exterior, y no riba identidad di genero cu e persona lo constata unabes e ta di mas edad.

Pa persona transgenero, su identidad di genero real por ta diferente di locual a wordo registra na nacemento. Y despues, cu evidencia medico solido di specialista cu ta confirma cu su identidad di genero ta real y permanente, e corte por ordena un corecion of adaptacion di e registro di nacemento.

Esaki no ta nifica cu e doctor a “Haci un Fout” na e momento di nacemento pero simplemente cu awor tin informacion mas valido y completo di ken e persona realmente ta. Y ley ta duna posibilidad pa refleha esaki den documentonan oficial.

Con esaki ta afecta otro hende?

E no ta afecta ningun persona. E veredicto aki ta aplica solamente na e persona cu a pasa tur e proceso. Awor esaki ta simplemente sigura cu su documento ta coresponde cu su realidad, pa e por biba un bida cu dignidad y seguridad.

Respetando privacidad

Pa respeta e individuo envolvi, nos ta pidi pa no comparti ningun detaye personal. Nos ta pidi na comunidad pa concentra riba e importancia di e decision, y no pa trata di identifica e persona. Tur persona transgenero merece e derecho pa biba autenticamente sin miedo di wordo “outed” sin nan permiso.

Pa kico esaki ta momento importante

Pa e persona transgenero tin documento cu ta refleha ken e persona realmente ta, ta di suma importancia pa mantene su dignidad, seguridad y igualdad. E veredicto aki ta pone un precedente importante na Aruba y ta pone nos ley na nivel standard internacional di derecho humano.

Esaki ta un avance pa e derecho pa wordo reconoci manera bo ta realmente.

Laga nos celebra progreso mientras cu nos sigui traha pa un sociedad basa riba respet, igualdad y amor.

Fundacion Orguyo Aruba

[email protected]