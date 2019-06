Corte di Apelacion ta aumenta castigo di asesino den Caso de Vuyst

Dialuna a tuma luga tambe, den corte di Apelacion e caso contra di e homber J. Chalgut, acusa di a mata e dama Sarahi Sierra, na un forma masha cruel. Den corte di prome instancia, Chalgut a para ariba ariba cu e ta inocente. Sinembargo, den corte di apelacion, e ta bisa Corte, cu e ta corda cu e tabata na e cas, caminda cu tabata tin un discusion Sarahi y cu el a mat’e. Hof tabata kier mas detaye di kico a pasa exactamente, pero Chalgut tabata para ariba cu e not a corda. Pero despues di un tempo cera den KIA, su memoria a cuminsa bin bek.

Hues di Corte di Husticia a splica pa dicidi riba e cantidad di castigo, Corte a tene na cuenta cu e sospechoso a mara un mama hoben den su propio cas, a viol’e y na un forma hopi hororoso a kita su bida.

E crimen aki a conmove henter comunidad y a causa sentido di inseguridad den e comunidad Arubano. Corte ta tene na cuenta e conclusion di psychiater cu Chalgut ta responsabel pa su actonan y cu e chens pa algo asina ripiti ta mediano pa halto. Corte ta tene na cuenta e carchi di castigo di Chalgut caminda el a yega di worde condena pa un atraco.

20 AÑA DI PRISON:

Hues di Corte di Husticia a bisa cu e seriedad di e hechonan, e impacto grandi cu esaki a causa pa e familiarnan y comunidad, e chens grandi cu e lo por bolbe haci algo asina, e punto di bista cu mester haci husticia y cuida comuidad, ta hustifica un castigo di prison pa un tempo largo.

Corte no ta haya legalmente y convicente proba e promer y di dos acusacion y ta declara Chalgut liber di esakinan. Corte ta haya legalmente y convicente prueba e acusacion di secuestra, viola y mata y ta condena Chalgut na 20 aña di prison, kitando e tempo cu e ta cera caba den KIA.

PG A EXIGI 28 AÑA:

Ta asina cu Chalgut a apela e sentencia y esaki a keda trata den Corte di Husticia di Aruba. Durante tratamento di e caso, Chalgut a bisa Hof cu e ta corda cu riba 3 November 2017, e tabata na e cas di Sarahi mainta y nan tabatin un discusion. Chalgut a bisa Hof cu el a mata Sarahi. Hof a haci Chalgut diferente pregunta pa saca afor con e matamento hororoso a sosode, pero Chalgut a bisa cu e no ta corda con el a haci esaki.

Procurador General a bisa Hof cu e ta haya legalmente proba cu Chalgut a mata Sarahi. Ta asina cu anterior Fiscal a exigi bida largo pero Procurador General no a exigi esaki. Procurador General a exigi 28 aña di prison cu ta mucho mas halto cu e condena den Prome Instancia. Famia di e victima, Sarahi Sierra tabata den corte pa scucha e sentencia.

Corte a sentencia Chalgut na 22 aña di prizon, aumentando e castigo cu 2 aña mas. No ta conoci si Chalgut lo apela e sentencia aki tambe.

Comments

comments