Awe, Corte a dicta sentencia den e apelacion di e caso di Ennia contra Ansary y otronan, despues cu riba 13, 14 y 16 di maart di e aña aki a celebra sesionnan di Corte. Den su sentencia di 29 di november 2021, Corte di Prome Instancia a bay di acuerdo cu e demandanan di Ennia te un suma di mas cu NAf 1 miljard. Corte di Apelacion a tuma decisionnan tocante di parti di e demandanan di Ennia. Pa por dicidi tocante di e demandanan restante, ta rekeri investigacion di un experto independiente. Ademas, e partinan lo mester entrega informacion adicional.

Contexto

For di juli 2018, e medida di emergencia respecto di Ennia ta na vigor. Banco Central di Corsou y Sint Maarten ta encarga cu e realisacion di esaki, y a inicia e procedura aki cu meta di soluciona e problema di solvencia cu Ennia ta presenta. Con grandi e deficit di solvencia ta, riba su mes no ta e topico di e procedura aki; ta trata di indemnisacion di daño respecto di algun post y suceso specifico. Ennia ta acusa e accionista (Parman International) y ex ehecutivonan y comisarionan (Ansary y otronan) di a actua ilicitamente pa cu companianan cu ta pertenece na e grupo Ennia. Segun Ennia, for di e momento cu e grupo Ennia a wordo tuma over dor di Parman International – cu Ansary ta ehecutivo/accionista mayo di dje – na fin di 2005/cuminsamento di 2006, e grupo Ennia no a ser dirihi di acuerdo cu e caracter specifico di companianan di seguro y e reglanan di supervision asocia na nan. Den e contexto aki, segun Ennia a hasi gastonan excesivo indebido, como pagonan (di dividendo), donacionnan, salarionan y bonusnan, y a depriva Ennia inhustamente di ganashinan di inversion.

E veredicto di Corte di Apelacion

General

Corte di Apelacion ta menciona extensamente e criterionan cu ta relevante pa e evaluacion di e demandanan. E ehecutivonan y comisarionan di companianan di Ennia cu ta ehercita un compania di seguro (e aseguradornan) mester eherce nan tareanan cu cautela respecto di e interesnan di e beneficiarionan. Esaki tambe ta aplica na e ehecutivonan y comisarionan di Ennia Holding y Ennia Investments pasobra e aseguradornan ta depende di nan.

Responsabilidad comun

Ennia ta alega cu tur partinan demanda ta comunmente responsabel pa tur e dañonan cu e ta demanda, debi cu a actua den grupo. Corte no ta bay di acuerdo cu esaki, ya cu no ta cumpli cu e rekisitonan di ley ni hurisprudencia di Corte Supremo.

Inversion den S&S y plataformanan petrolero

E inversion den e compania americano S&S, cu Ansary ta ehecutivo y accionista di dje, riba su mes a genera un rendimento rasonabel. Sin embargo, Corte ta husga cu Ansary y otronan ta responsabel pa e dañonan cu a ocasiona como consecuencia di un transaccion specifico na 2014, den e marco di e inversion den S&S. Den e caso ey, e accionnan di Ennia den S&S a wordo bendi na otro compania propiedad di Ansary a cambio di un pagaré (promissory note). E transaccion aki a perhudica e interesnan di Ennia severamente, debi cu e precio di cumpra pa Ennia a ser fiha riba un balor demasiado abao. Corte ta estima cu e daño riba e punto aki ta USD 117 mion (suma cera). Corte tambe ta husga cu Ansary y otronan ta responsabel pa e dañonan cu a ocasiona como consecuencia di e inversion na 2009 den plataformanan petrolero di S&S. E inversion aki no ta apropia ni responsabel pa un empresa como Ennia. Corte ta estima cu e daño riba e punto aki ta mas cu USD 11 mion.

Pagonan (di dividendo)

Corte mester evalua si Ennia su capital tawata suficiente pa por considera varios di e pagonan (di dividendo) haci na e accionista (Parman International) entre 2009 y 2015 permisibel.

E balor di Mullet Bay, un parcela di tereno na Sint Maarten cu Ansary a aporta na Ennia, ta di importancia decisivo den e evaluacion aki. Mullet Bay tawata un resort di golf y un localidad di timeshare cu a keda daña dor di horcan Luis na 1995. A sobra un hotel so, i e resto di e tereno no a wordo desaroya mas. Mullet Bay a wordo inclui den Ennia su cuentanan anual pa sumanan halto. E partinan ta disputa e balor di Mullet Bay. Corte ta haya cu den e añanan cu a haci e pagonan (di dividendo) ku Ennia ta menciona, Mullet Bay tawata inclui incorectamente den e cuentanan anual pa un balor cu a ser deriva di baloracionnan demasiado limita di un taxateur. Pa tal motibo, no por asumi cu e pagonan (di dividendo) a ser haci di conformidad cu ley y e estatutonan. Corte ainda no por contesta e pregunta si Ansary y otronan ta responsabel pa e dañonan, ya cu no por descarta cu, si tawata tin un baloracion solido, e pago (di dividendo) di algun suma si por a tuma luga. Consecuentemente, Corte primariamente ta haya necesario obtene informacion experto adicional tocante di e balor cu den e añanan relevante por a atribui rasonabelmente na Mullet Bay. Si acaso ta resulta cu Ennia den e marco di e sobrebaloracion di Mullet Bay a haci mas pagonan na su accionista cu tawata legalmente y statutariamente permisibel, e ora ey, Corte lo husga ki suma lo mester paga (bek) na Ennia.

Gastonan excesivo

Corte ta husga cu pa cualkier gasto cu ta haci como donacion of gastonan di biahe y estadia cu ta mas halto cu promedio, e prome rekisito ta cu e capacidad financiero di Ennia mester ta suficiente pa e gasto en cuestion. Sin embargo, tambe den caso cu e capacidad ta suficiente, semper ta conta cu tur gasto mester ta hustifica den e marco di e interesnan di Ennia.

Corte ta considera ku Ansary y otronan ta responsabel pa algun post relaciona cu donacionnan (solamente na un causa priva y di ningun interes pa e compania), servicionan presta cu di ningun forma ta relaciona cu e explotacion di Ennia, asistentenan personal di Ansary y ’empleadonan fantasma’, y gastonan pa avionnan priva. Den su sentencia, Corte ya caba a considera un suma (en totalidad) di mas cu 25.8 mion NAf admisibel.

Tocante di e compensacion di e comisarionan y nan gastonan di biahe y estadia lo forma un huicio ora e experto independiente ta entrega su rapport di tasacion di Mullet Bay.

Tin algun punto cu ainda ta rekeri mas clarificacion y debate. Lo tin oportunidad pa haci esaki na momento cu e partinan mag di reacciona riba e rapport di e experto.

Conclusion

Awor, e partinan lo haya oportunidad prome pa expresa nan punto di bista tanto riba e persona di e experto cu lo wordo nombra pa un tasacion di Mullet Bay den e periodo relevante, como riba e formulacion di e pregunta cu lo wordo haci. Den e sentencia aki, Corte por a duna claridad pa loke ta trata parti di e demandanan di Ennia caba, esta 117 mion USD (suma cera), (mas cu) 11 mion USD, y 25,8 mion NAf.

VONNIS DI HOF