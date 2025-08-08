Corte Comun di Husticia awe a dicta sentencia riba e apelacion entrega pa e abogadonan di ex candidato pa minister M.D.M. contra e decision di hues di Corte den prome instancia. Dia 17 di juli 2025, hues a rechasa e petishonnan di M.D.M. pa obliga ministerio publico pa inform’e mas tocante e sospechonan contra di su persona y pa tuma un desicion di persecucion den su caso penal prome cu 15 di augustus 2025.

Corte Comun ta di acuerdo cu ministerio publico cu e apelacion di M.D.M., no ta admisibel. Abogadonan di M.D.M. a entrega e apelacion aki laat. Debi na e eror aki, Corte Comun no por trata e apelacion contra e desicion di hues di Corte di Prome Instancia.