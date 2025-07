Directiva y Reunion di Tribunal di Corte Comun di Husticia a establece oficialmente e Codigo di Alocacion di Caso.

E codigo aki ta contene e puntonan di salida y directivanan pa alocacion di caso den Corte, y tin como meta transparencia, seguridad huridico y un distribucion di carga di trabao ekilibra entre e huesnan. E establecimento di e codigo aki ta subraya e intencion di Corte di crea un organisacion hudicial cuidadoso y transparente.

E meta di alocacion di caso, manera el a keda specifica den e Codigo di Alocacion di Caso, ta pa garantisa cu ta aloca caso na huesnan a base di criterionan obhetivo. Esaki ta contribui na imparcialidad, experticio y tratamento oportuno di casonan. A redacta e codigo pa cumpli cu rekisitonan internacional, incluyendo hurisprudencia di Corte Europeo di Derechonan Humano (Europees Hof voor de Rechten van de Mens – EHRM).

E puntonan principal di e codigo ta:

• Criterionan obhetivo:

Alocacion di caso mester ta basa riba criterionan cla y obhetivo, y no riba arbitrariedad of preferencia personal.

• Imparcialidad:

E procedura di alocacion mester garantisa cu huesnan ta imparcial y no tin conflictonan di interes na momento di trata e caso.

• Experticio:

Alocacion mester tene cuenta cu e experticio specifico di huesnan, pa asina casonan keda aloca na e hues mas adecua.

• Oportunidad:

Pa medio di e procedura di alocacion mester percura cu ta aloca casonan na un hues mas pronto posibel, pa asina fomenta un tratamento oportuno.

E Codigo di Alocacion di Caso ta intenciona como suplemento riba legislacion y regulacion existente cu ta garantisa e balornan central di poder hudicial, manera independencia, imparcialidad y integridad. Ta un instrumento importante pa fortalece confianza den hurisdiccion.

Desde awe por consulta e Codigo di Alocacion di Caso riba e website di Corte Comun di Husticia, a traves di e seccion Noticia / Publicacion / Codigo di Alocacion di Caso.