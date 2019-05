Corte Comun di Husticia ta celebra su 150 aña di existencia

Corte Comun di Husticia di Aruba, Curaçao y Sint Maarten y di Bonaire, Sint Eustatius en Saba dia 1 di mei a cumpli 150 aña. E cuater entidadnan aki di Hof lo celebra e hecho historico aki na diferente manera e siman aki.

Simposio

E celebracion oficial di e 150 aña di corte lo ta dia 3 di mei cu’n simposio den e auditorio di e Universidad di Curacao. Oradornan den e simposio aki lo ta ex presidentenan mr. Lisbeth Hoefdraad y prof. mr. Jaime Saleh cu lo elabora ariba e desaroyonan den e añanan cu nan tabata den funcion. Mas aleu, e vice decano di e orden di Abogado di Aruba mr. Johan Sjiem Fat lo papia tocante ‘Motibo pa cual bukinan di V.S. Naipaul lo mester wordo lesa (Waarom de boeken van V.S. Naipaul gelezen moeten worden’) y ex ombudsman di St. Maarten mr. dr. Nilda Arduin lo duna un charla tocante Hof Constitucional na St. Maarten. Orador principal invita lo ta prof. mr. Marc Loth cu lo expone ‘Zeven scenario’s uit het leven van een 150 jarige’(Shete scenario den e bida di un 150 añero).

E simposio lo ta pa invitadonan, pero por sigui esaki gratuitamente via e website di UoC. Por sigui e simposio aki via https://www.uoc.cw/stream entre 2 or y 5 or y 30 di atardi. E simposio por wordo sigui tambe na Universidad di Aruba y di St. Maarten.

Orario ahusta na e sucursal di Corsou

Den cuadro di e celebracion e sucursal lo tin orarionan adapta. Balie (Front Office) lo ta habri pa publico dia 3 di mei entre 8 or pa 10 or di mainta y di 1 or y 30 pa 3 or di atardi. Departamento di Administracion tampoco lo ta disponibel entre 10 or y 12 or. Tur departamento lo cera pa 3 or y 30. Ariba e dia aki lo no tin casonan den corte.

Exposicion 150 Jaar Hof: wat een kunst! na Stadhuis

Na honor di e celebracion di e celebracion di 150 aña Comision di Arte di Corte (Kunstcommissie van het Hof) ta presenta un exposicion cu obranan di arte di e propio miembronan di Corte. Bishitantenan di Corte por aprecia esaki entrante 6 di mei den e sala di exposion di Corte.

Corte di Bonaire lo cera dia 3 di mei

Den cuadro di celebracion aki Corte di Husticia di Bonaire lo ta cera dia 3 di mei.

Comments

comments