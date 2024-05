Corte den Prome Instancia di Aruba a tuma nota di un noticia den prensa unda ta ser bisa cu un huez di e Corte aki lo a bisa ultimo den un caso penal di Ministerio Publico contra un marinier cu e aparato di analisa rosea di Cuerpo Policial di Aruba lo no ta sirbi. E huez conserni no a bisa esey. Corte ta referi na e contenido di e sentencia den e caso. En corto e ta bisa cu mester aplica e ley penal di Hulanda ora un marinier comete un delito pafo di Hulanda. E investigacion di e caso conserni no a tuma lugar conforme e ley penal di Hulanda. Koninklijke Marechausse (KMAR) mester a haci e investigacion encuanto coremento bou influencia di alcohol y e aparato di analisa rosea na KMAR mester a wordo uza.

Mester aplica e ley penal di Aruba ora personanan cu no ta militar comete un delito na Aruba y e aparato di analisa rosea di Cuerpo Policial di Aruba por wordo uza ora un persona ta wordo sospecha di a core bou influencia di alcohol.