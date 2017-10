Corte a trata dos accidente serio den trafico

Willemstad Curacao: Djabierne atardi a trata den Korte un aksiddnte ku morto den trafiko. Sospechoso L.C. (21) tabata kore 21 di febrüari riba Caracasbaaiweg. Na altura di Botika Sorsaka el a faya i no a wak den spil na momentu di a lora links. E no a mira un motosiklista ku a pasa un outo ku konsekuensia ku e motosiklista a keda alkabsá i a perde su bida. Un i frakshon de trafiko ku konsekuensia hopi serio, tantu pa famia di defuntu komo pa e sospechoso ku a pidi deskulpa den Korte i a mustra piedat. Mientrastantu el a buska yudansa serka un sikologo pa biba ku loje el a kousa. Pa tog mustra e seriedat di e kaso, a sentensiá e homber na un kastigu chiki di 30 ora di labor obligatorio (werkstraf) na servisio di komunidat, esaki sin risibi pago.

Tambe a trata un kaso penal kontra e homber

E.G.D.C. ku dia 1 di november 2014 a dal pa malu in siklista ku su outo. Esaki despues di un enterkambio di palabra entre e outomobilista i un grupo di siklista. E siklusta a sufri leshonan hopi grave. E sospechoso a keda sentensiá na un kastigu pa maltrato pisá na un kastigu di 140 ora di trabou boluntario na benefisio di komunidat.