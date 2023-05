E demanda di Otmar Oduber pa Hues ordena Fiscal di Ministerio Publico bisa si ta persigui’e den caso Flamingo of no, a keda rechaza.

RECHAZA PETICION AÑA PASA

Aña pasa na October 2022, mr. Carlo a cuminsa un caso y a pidi Hues pa ordena Fiscal pa cera e investigacion den caso Flamingo. E tempo ey Fiscal a bisa Hues cu ta casi cla cu e investigacion y cu ta calcula cu na Januari 2023 lo ta cla.

Esey tabata motibo cu Hues a rechaza e peticion di mr. Carlo.

E aña aki for di Januari 2023, mr. Carlo tabata puntra Fiscal con a para cu e investigacion caso Flamingo. Mr. Carlo no a keda satisfecho cu e reaccion di Fiscal y na Maart 2023 el a manda peticion na Hues pa instrui Fiscal pa stipula un fecha cu e investigacion ta cla.

Fiscal a laga sa cu a keda cla na medio Maart 2023 y cu e pakete di documentonan ta hopi grandi.

Mr. Carlo den e caso di 24 April 2023, a cuestiona e tardanza den e investigacion y cu for di 2020 no tin ningun sospecho nobo. Na opinion di e abogado, tur cos ta basa riba declaracion di Parlamentario Marisol Lopez Tromp.

HUES A RECHAZA PETICION

Por a compronde cu Hues di “Raad Kamer” a rechaza e peticion di mr. Carlo pa ordena Fiscal pa bisa si tin caso penal contra Otmar Oduber of no den caso Flamingo. Den combersacion cu abogado mr. Carlo, el a duna di conoce cu Hues a rechaza e peticion pasobra Hues ta haya cu mester duna Ministerio Publico espacio pa por delibera si ta persigui Otmar Oduber of no.