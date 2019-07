Corte a proteha deporte di metemento politico

Den un sentencia di Corte di Prome Instancia awe dia 24 di Juli 2019, Hues a duna Fundacion Lotto pa Deporte rason den e caso cu a entama contra Gobierno di Aruba y Minister Dangui Oduber di Turismo, Salubridad Publico y Deporta pa decisionnan tuma cu taruba – 24 di Juli 2019: afecta operacion di e fundacion. Corte, despues di evalua e caso pa lunanan largo, awe a para banda di e Hunta di Supervision di Fundacion Lotto pa Deporte den e caso trata den “bodem procedure”. Cu esaki e fundacion ta considera cu e Hues ta protega deporte di metemento politico.

E opinion ey ta bin despues di lesa e consideracion di e Magistrado. Den un sentencia historico, cu probablemente lo sirbi den futuro como “ehempel” den Reino Hulandes pa con ta atende e relacion entre Gobierno y Fundacionnan, Corte a subraya e rol di Minister den maneho di un fundacion. Hues a tuma su tempo pa revisa e “reglanan di wega” basa riba e miho forma di “good governance”. Basicamente e Hues a bisa cu Minister tin poder, pero limita y pio pa practica politica partidista.

Corte no a bay di acuerdo cu Gobierno, cu a hustifica su decision pa retira e Hunta di Supervision, pasobra Gobierno a cambia. Basicamente a bisa Hues cu a kita hendenan di AVP pa pone esunnan di MEP, cu si e por confia. Ta obvio cu e Minister nobo no a tene cuenta cu e cambionan den statuto di e fundacion, den cual a percura pa dos liña den gerencia, esta e “Raad van Bestuur” y riba dje e “Raad van Toezicht”. Nan ta apunta pa un periodo defini y como tal no ta mara mas na periodo di gobernacion. Miembronan di e Hunta di Supervision mester por traha cu cualkier Gobierno na mando.

Durante tratamento di e caso, Fundacion Lotto pa Deporte a prueba Hues cuanto biaha a manda carta pa pidi pa sinta cu e Minister pa tende di su maneho y vision pa deporte, pa tene su maneho na cuenta den e plannan. Sinembargo, Minister nunca a desea di comparti su plannan sino solamente a exigi e Hunta di Supervision pa nan tuma retiro. Al contrario, a acusa nan di hopi asunto robes y hasta cataloga nan como un “cartel”.

Consecuentemente, Fundacion Lotto pa Deporte a pidi Corte pa:

• Elimina e decision di Minister Dangui Oduber di dia 3 di januari 2018 pa retira e Hunta di Supervision

• Elimina e decision di Minister Dangui Oduber di dia 10 di januari 2018 pa nombra miembronan nobo den e Hunta di Supervision

• Ordena Minister pa paga e gastonan relaciona cu e caso den Corte

Den su sentencia awe Hues a considera cu Fundacion Lotto pa Deporte tin motibo valido pa bringa e caso den bodemprocedure. Gobierno den su demanda a pidi pa declara e fundacion no admisibel. E Magistrado a tene cuenta cu Minister tin e autoridad pa retira miembronan di Hunta di Supervision pero mester di un motibo valido. Djis pasobra ta pensa cu nan tin otro scogencia politico no ta un cuadra cu reglanan di bon gobernacion. Mester duna nan oportunidad pa traha y den caso cu nan nenga di traha cu deseonan di Gobierno, loke no por a comproba awo, e ora por yega na un semehante decision.

