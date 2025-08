Siman a habri cu 4 di augustus, un hues federal na New York a nenga pa duna Sean “Diddy” Combs fiansa, sin haña “motibonan excepcional” pa lag’é bay prome cu su sentencia na october.

Combs a keda condena pa transporte pa participa den prostitucion, loke hues a bisa ta obliga encarcelacion. Su sentencia ta poni pa 3 di october.

Hues Arun Subramanian a bisa cu Combs ta keda un riesgo di huida y un peliger pa comunidad, mustrando riba e violensia expone riba imagennan di vigilancia di hotel di 2016 cu ta mustr’e ta skop y lastra Cassie Ventura.

Abogadonan di defensa a bisa cu Combs a transporta escolta masculino no pa ganashi of bou di precion pero pa join su “estilo di bida di swingers,” argumentando cu e circunstancianan unico ey tabata garantisa liberacion. E hues a bisa cu e argumento ey den un caso diferente pero no uno cu ta incui prueba di violencia, of sentimento enconexion cu e prostitucion.

Combs a keda encarcela na e prizon federal na Brooklyn pa 11 luna.

Despues di un huicio federal di ocho siman, un hurado a condena Combs luna pasa pa dos acusacion di transporte pa participa den prostitucion pero a absolve di acusacion mas serio di trafico sexual y conspiracion di raket.