Corte a duna Arubus orden pa tuma chauffeur retira bek na trabou

Diahuebs a tuma luga e sentencia den caso di e chauffeur di Arubus, Sr. Izaak n der Linden a entama contra di su doño di trabou, den e caso aki Arubus. Van der Linden a keda retira for di trabou despues di cu el a haci algun comentario ariba su Facebook personal di personanan cu ta cana ariba caminda y cu ta stroba trafico. Esaki pa Arubus tabata motibo suficiente pa dun’e su retiro inmediato.

Niun momento el a menciona e nomber di Arubus, por lo tanto no por pone un conexion entre su trabou como chauffeur di Arubus cu Arubus. Corte no ta haya cu haciendo e expresionnan riba Facebook el a daña nomber di Arubus, mas ainda e pagina no ta accesibel pa un y tur. Arubus a trece tambe como ponencia cu nan no tin confiansa cu Van der Linden lo no pasa dal un hende intencionalmente riba caminda. Corte a contesta cu Arubus no por saca e conclusion aki solamente riba e expresion haci. Mas ainda si mira cu den su 12 añanan como chauffeur nunca el a causa un accidente durante trabou.

Tur esaki a pone cu Hues a conclui cu den un bodemprocedure, e caso di su retiro di inmediato, lo no tin pia pa cana. Y e hecho cu Arubus tin pensa cuminsa cu un procedura pa dun’e su retiro no ta motibo pa rechasa peticion di Van der Linden pa pone bek na trabou.

Corte a ordena Arubus pa sigui paga Izaak van der Linden su salario, desde 3 di mei, agregando e interes legal riba esaki di 10% y pone bek na trabou, den e ultimo funcion cu e tabata ocupa.

