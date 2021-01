Corte a dicta: Cool Casino na RIU ta sera porta y por termina den bancarota

Tin un situacion cu a presenta na un di e casinonan cu tin na RIU, e hotel aki tin dos casino den cual un di nan recientemente a bin un decision den corte pa ordena e casino pa desaloha e espacio cu e ta huur na RIU. Esey a bin a base di un peticion di e hotel mes cu ta alega cu e casino lo a keda cu cierto debenan cu no ta cumpliendo cu ne, y pa motibo ey a pidi hues pa desaloha nan.

Esaki no ta prome biaha cu un peticion asina ta wordo haci segun nos ta compronde for di Hose Figaroa, vice presidente di sindicato FTA, pero ta prome biaha cu hues a bay di acuerdo pa esaki tuma luga anto a haya 30 dia di espacio cumisando for di dia deurwaarder a firma e decision na e casino cual a sosode e siman cu a pasa. Entrante 20 di januari a cuminsa conta e 30 dianan den cual e casino lo mester bandona e hotel y pa e motibo ey tambe a confirma cu a cuminsa saca cierto machinenan caba. Esaki ta trata di machinenan cu ta wordo leased di otro empresa cual no ta algo inusual. FTA a sinta cu trahadornan y mediador pa cuminsa na discuti riba cierto pagonan cu mester bay na e trahadornan mientrastanto di parti di gerencia a wordo sigura cu cierto pagonan atrasa lo wordo cumpli cu ne. A wordo sigura tambe pa loke ta trata salario di e luna aki tambe lo cumpli cu ne, y awor partidonan mester bini hunto pa wak con ta para cu e situacion despues cu e casino lo mester sali.

A wordo menciona e posibilidad kisas di bay maneha un otro casino of na un otro hotel pa continua cu e trahadornan. “Si no lo mester yega na un areglo pa cu pagonan di servicio etc, cual ainda nos no tin nada concreto riba dje pasobra e empresa no tin claridad ainda kico lo pasa, loke ta sigur si ta cu nan mester desaloha for di e espacio pero esey no automaticamente kiermen cu tur cos a caba,” segun sr. Figaroa, agregando cu si nan tog lo por logra haya un otro espacio pa sigui opera den dje, esey tambe por pero e hotel lo mester tin un permiso pa casino. E chens no ta wordo mira como grandi pero no tin decision fiho riba esey.

E trahadornan ta preocupa cu por ehempel sacamento di machine ta dudoso pasobra si algo bay robes y mayan nan no haya nan placa, no lo tin un caminda pa saca algo pa bende of traha placa. “Si e machinenan aki no ta di e empresa mes bo no lo por haci nada cu nan tog, legalmente e ta un situacion poco fastioso den casonan asina. P’esey nos a kies pa bay mesa cu gerencia pasobra nos tin cu purba cubri mas di loke nos por haci, pasobra si esaki por ehempel termina den bancarota di e casino, locual ta un di e posibilidadnan, e caminda ta bira mas largo aunke cierto pagonan ta wordo sigura e ora ey door di Svb manera e cesantia.”

E empresa a bisa di lo explora habri e casino otro caminda, na mes rosea nan a bisa cu no por duna ningun tipo di garantia pero nan ta habri y explorando pa mira ki posibilidad tin den e direccion ey.

Comments

comments