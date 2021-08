Corsou ta introduci Toque De Queda bek

Despus di e aumento di casonan, autoridadnan di Corsou a dicidi di introduci un biaha mas Toque De Queda. Esaki lo ta valido for di mey anochi te 4.30 di mainta.

Hunto cu esaki a bini otro medidanan, manera esnan aki bou describe.

NO mas cu 100 bishitante pa proximo 3 siman; No bailamento; No ta permiti muziek duro.

Orario : Restaurant, tienda, pacus, casino : Orario 1 ora prome cu toke de keda e mester ta cera.

Medida di Higiena mester keda cumpli; Adaptacion pa actividad riesgo abou y horeca: Maximo 100 bishitante of no bailabel; Espacio 3.5 m2 pa persona; Servicio na persona para na mesa o sin mesa so por.

Ahuste truk di pan : 7or pm pa 11or pm‼

Adaptashon Beachclubs: Elimina como riesgo halto, tur por ricibi maximo 100 persona. TUR BEACHCLUB ta duna servicio 100 bishitante, distancia social 2 meter sin baila y sin musica duro ( for di ora bo no por papia e ta duro). Mester registra tur bishitante.

Adaptacion pa entiero: Maximo 100 persona, espacio 3.5 m2 pa persona, evita aglomeracion

Adaptacion den barco di recreo y boto y charter: maximo 100 persona, mester defini nan a base di nan grandura espacio 3.5 m2 pa persona! Permit pa Evenementu : 4 siman adelanta no tin niun di urgencia.

Evaluacion: Despues di 3 siman ta evalua con ta bay sigui y den ki forma.

