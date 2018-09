Corsou cu hopi mas pa ofrece prome cu 2018 termina

Recientemente un delegacion di Oficina di Turismo di Corsou (CTB) y partnernan den e industria turistico a tene un encuentro cu prensa di Aruba pa asina informa prensa y agencianan di biahe di tur loke Corsou tin di ofrece prome cu aña 2018 caba y tambe un tiki di loke por spera den 2019.

Durante luna di maart ultimo a organisa e marshe di informacion ‘Curaçao Explosion in Aruba’ (CEA) caminda a informa di e eventonan cu te na e momentonan ey tabata confirma. Despues di e exito di CEA e team di Corsou a bolbe bishita Aruba pa asina duna un update y haci un invitacion oficial pa Aruba bin disfruta cu nos na Corsou.

Durante e encuentro a compartí informacion di diferente evento cu lo tuma luga pronto na Corsou. Representante di e siguiente eventonan tabata presente personalmente pa informa di nan evento: Punda Vibes, Curaçao Dive Festival, Curaçao Pride, Flavors of Curaçao, Strongman Champions League Curaçao, The Flying Dutch, Festival Internacional de Musica y Humor Latino, KLM Curaçao Marathon, Baseball Week y Concierto di Ilan Chester y Oscar Harris. Tambe a conta cu participacion di e siguiente hotelnan: Acoya Curaçao Resort Villas & Spa, Renaissance Curaçao Resort & Casino y City Suites Curaçao.

Como sorpresa pa e miembronan di prensa sr. Gregory Elias di Fundashon Bon Intenshon ku ta encarga cu Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) a haci un ‘call-in’ via telefony asina intercambia y gradici prensa di Aruba pa e sosten y cobertura duna durante CNSJF 2018. CTB ta yama su partnernan danki pa nan partisipacion. E encuentro tabata uno agradabel y ta parti di e esfuersonan continuo di CTB pa posiciona nos isla como ‘The Stage of the Caribbean’. Pa detaye di tur e eventonan cu lo tuma luga na Corsou bishita e seccion di evento riba e website di CTB: https://www.curacao.com/en/dont-miss/

Comments

comments