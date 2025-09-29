Tur pais den Reino ta reconoce importancia di colaboracion pa fortifica estado di derecho y bon gobernacion. P’esey Aruba, Corsou, Hulanda y Sint Maarten ta trahando hunto pa combati crimen di ‘ondermijning’, corupcion y fraude y promove integridad. Asina minister di Husticia y Siguridad (J&V) Foort van Oosten y secretario di estado Eddie van Marum ta scirbi Tweede Kamer awe. Motibo di esaki ta un mocion di Kamer cu ta boga pa un acercamento mas fuerte di entre otro combatimento di fraude, crimen di ‘ondermijning’ y corupcion.

Atendemento cu ‘ondermijning’

‘Ondermijning’ ta un tipo di criminalidad organisa den cua e esferanan legal y ilegal, comunidad decente y mundo criminal, ta mescla cu otro. E posicion geografico den cercania di Latino America y Norte America y e ruta comercial pa Europa ta haci e parti Caribense di Reino extra vulnerabel pa crimen di ‘ondermijning’, manera contrabanda di droga y arma y traficacion ilegal y contrabanda di hende. Tambe e escala chikito di e islanan ta encera un riesgo mas grandi pa conflicto di interes no intenciona.

Criminalidad cu ta crusa frontera y crimen di ‘ondermijning’, combatimento di corupcion y fraude y promocion di integridad ta asuntonan autonomo di Aruba, Corsou y Sint Maarten. E paisnan tin di haber al respecto cu mas vulnerabilidad, debi na capacidad limita na personal y recurso. P’esey Hulanda ta trahando hunto cu Aruba, Corsou y Sint Maarten pa pone capacidad adicional, expertisio y recurso disponibel pa combati crimen di ‘ondermijning’.

Secretario di estado di BZK Eddie van Marum ta enfatisa importancia di e acercamento pa habitantenan: “E gobiernonan den Reino ta comparti un responsabilidad conhunto pa combati e formanan aki di ‘ondermijning’. ‘Ondermijning’ pues ta haci daño na funcionamento di administracion publico y e confiansa di ciudadanonan den un gobierno honesto y integro. Habitantenan den henter Reino mester por confia riba un estado di derecho solido y resistente.”

E colaboracion entre Hulanda y e tres paisnan Caribense riba tereno di ‘ondermijning’ ta tuma luga riba tanto tereno penal como administrativo. Ademas tin colaboracion riba tereno di bon gobernacion y integridad.

‘Acercamento penal y administrativo di ‘ondermijning’

Hulanda ta sostene desde 2017 tres partner di cadena den e paisnan pa loke ta trata atendemento penal di ‘ondermijning’: pa medio di e Recherchesamenwerkingsteam, Ministerionan Publico den e paisnan y Corte Comun di Hustisia. E añanan venidero ta enfoca riba mas capacidad y expertisio pa haci investigacionnan penal riba criminalidad financiero economico. Tambe tin mester di un miho bista riba fluho di placa criminal. Pa un acercamento mas eficiente den esaki ta haci uzo di hende y recursonan a base di informacion specifico. Pa e acercamento penal a reserva anualmente 24 miyon euro.

Pa e acercamento administrativo di ‘ondermijning’ ademas a stipula un protocol. Ministerio di BZK ta destina anualmente 1 miyon euro pa esaki. Cu esaki e tres paisnan Caribense a lansa e campaña Not On Our Island cu e meta pa conscientisa comunidad mas pa loke ta trata ‘ondermijning’. E paisnan a pone tambe como meta pa na fin di 2026 tin un plataforma establece, segun e modelo di Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) na Hulanda.

Bon gobernacion y integridad

E ultimo añanan e paisnan Caribense a dal diferente paso riba tereno di bon gobernacion y integridad. Por ehempel Sint Maarten tin desde 2019 un Camara di Integridad y na Aruba tin desde 2021 e Oficina di Integridad Aruba. Corsou tambe ta lantando un oficina di integridad. Ademas e paisnan Caribense a introduci reglanan pa financiamento di partidonan politico y ‘screening’ di mandatarionan nobo y empleadonan publico ta haya training di integridad. Desde 2023 ta tene tur aña e ‘Integrity Summit Dutch Caribbean’ pa promove expertisio di funcionarionan di integridad. E meta ta pa realisa un Centro di Conocemento Caribense pa Promocion di Integridad na 2026, cu por sostene tanto e paisnan como e Entidadnan Publico. Finalmente ta investiga den consulta cu e paisnan con por vigila mas miho posibel progreso di e trayectonan riba tereno di bon gobernacion y integridad. Por ehempel pa medio di National Integrity System Assessments cu ya a implementa den e paisnan. Cu Transparency International ta sigui delibera tocante posibel instrumentonan di vigilancia, tumando na cuenta nan conocemento y experencia den sigui tendencianan y corupcion riba nivel mundial.