Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) ta raporta prestashon positivo di 4% kresementu den kantidat di turista di estadia kompará ku ougùstùs aña pasá. Un total di 60.690 turista di estadia a bishitá nos pais na ougùstùs 2025.
E prestashon di region di Sur Amérika i Nort Amérika tabata positivo. Sur Amérika a konosé e kresementu di mas haltu ku 17% miéntras Nort Amérika a krese ku 7% kompará ku luna di ougùstùs 2024. Europa i Karibe a registrá bahada di 5% i 7% respektivamente. Europa i Nort Amérika ta e dos regionnan for di kua Kòrsou a risibí mas tantu turista, un total di 23.511 i 17.061 respektivamente. Informashon kolektá for di e karchinan di Imigrashon ta mustra ku turistanan a keda un averahe di 8.2 anochi riba nos pais na luna di ougùstùs.
Prestashon tòp 3 merkadonan na luna di ougùstùs 2025:
Hulanda: Kòrsou a risibí 19.573 turista for di Hulanda na ougùstùs 2025, un bahada di 7% kompará ku ougùstùs 2024. Di e turistanan aki, 55% a opta pa un otro opshon di akomodashon ku no ta resort, miéntras 45% a skohe pa keda na un resort hotel. Turistanan hulandes a keda un promedio di 11.9 anochi durante nan bishita.
Estádos Unídos: For di Estádos Unídos, Kòrsou a risibí 15,773 turista di estadia na ougùstùs 2025, un oumento di 7% kompará ku e mesun temporada na aña pasá. Esaki ta demostrá ku Estádos Unídos ta un di e merkadonan prinsipal pa Kòrsou, demostrando kresementu kontinuo. Pa loke ta trata akomodashon, 70% di e bishitantenan a skohe pa resort hotels, miéntras 30% a opta pa otro opshon di akomodashon. Turistanan prosedente di Estádos Unídos a keda un promedio di 5.8 anochi riba Kòrsou.
Colombia: Un kantidat di 4,991 turista prosedente di Colombia a keda risibí na ougùstùs 2025, kual ta un kresementu di 17% kompará ku ougùstùs 2024. Bishitantenan prosedente di Colombia a pasa un promedio di 5.2 anochi na Kòrsou, kaminda 58% a skohe pa keda na un resort hotel.
Puntonan ku a resaltá di yanüari te ku ougùstùs 2025
E promé 8 lunanan di 2025 turismo di Kòrsou a demostrá un prestashon fuerte, un total di 1.118,081 turista a keda registrá. Esaki ta inkluí, 527,412 turista di estadia, 31,028 day trippers i 559,641 turista krusero, reflehando un kresementu di 7% kompará ku e mesun periodo na aña pasá. E total di turista registrá na luna di ougùstùs a representá un kresementu di 23% kompará ku aña pasá, kual ta konfirmá e interes kresiente di turistanan pa e produkto ku Kòrsou ta ofresé.