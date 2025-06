WILLEMSTAD – 13 di yüni 2025 – Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) ta raporta ku 58.995 turista di estadia a bishitá nos pais na mei 2025, representando 9% kresementu kompará ku mei 2024. Tur region for di kua nos ta risibí turista a kontribuí na e kresementu. Sur Amérika a registrá un kresementu di 20%, Nort Amérika 16% i Karibe 13%, miéntras e kantidat di bishitante for di Europa a keda konstante. Europa i Nort Amérika ta sigui ta e regionnan for di kua nos pais a risibí mas tantu turista, ku 22.109 i 18.412 turista respektivamente. Informashon kolektá for di e karchinan di Imigrashon ta mustra ku turistanan a keda un averahe di 7.7 anochi riba nos pais na luna di mei.

Prestashon tòp 3 merkadonan na luna di mei 2025:

Hulanda: Kòrsou a risibí 19.008 turista for di Hulanda, e sifra aki ta un tiki mas abou kompará ku e kantidat di 19.192 turista risibí na mei 2024. Mayoria turista hulandes (57%) a opta pa un otro opshon di akomodashon ku no ta resort, miéntras 43% a skohe pa keda na un resort hotel. Turistanan hulandes a keda un promedio di 11.3 anochi durante nan bishita.

Estádos Unídos: Estádos Unídos ta keda un merkado importante pa Kòrsou, ku un oumento di 21% yegando na un total di 17.296 turista kompará ku 14.272 risibí na mei 2024. Mayoria turista merikano (68%) a skohe pa resort hotels, miéntras 32% a opta pa otro opshon di akomodashon. Turistanan prosedente di Estádos Unídos a keda un promedio di 5.8 anochi riba Kòrsou.

Colombia: Turistanan prosedente di Colombia a subi ku 9% na mei 2025, yegando na un total di 3.977 turista kompará ku 3.663 risibí na mei 2024. Bishitantenan prosedente di Colombia a pasa un promedio di 5.1 anochi na Kòrsou, kaminda 59% a skohe pa keda na un resort hotel.

Puntonan ku a resaltá di yanüari te ku mei 2025

Kòrsou su industria di turismo a mustra un prestashon stabil den e promé sinku lunanan di 2025, sostené pa esfuersonan stratégiko pa oumentá visibilidat den e merkadonan prinsipal i e kolaborashon kontinuo ku hotèlnan i aerolíneanan. Di yanüari pa mei 2025, Kòrsou a risibí 794.688 turista inkluyendo 342.550 turista di estadia, 21.280 day trippers i 430.858 turista krusero, esaki ta reflehá un kresementu di 3% kompará ku e mesun periodo na 2024. Miéntras e tendensia positivo aki ta kontinuá, nos enfoke ta pa sigurá eksperensianan signifikante pa nos bishitantenan miéntras ta preservá e karakter úniko i aspektonan atraktivo di nos destinashon.