WILLEMSTAD – 15 di òktober 2025 – Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) ta kontentu pa raporta prestashon positivo di turismo, sèptèmber 2025 a registrá un kresementu sólido di 8% kompará ku sèptèmber di aña pasá. Total 53.671 turista di estadia a bishitá nos pais na sèptèmber 2025.
E prestashon di tantu region di Sur Amérika, Nort Amérika komo Europa tabata positivo. Nort Amérika a registrá e kresementu di mas fuerte, ku 13% siguí pa Sur Amérika ku 11% kresementu i Europa ku 4% kresementu kompará ku sèptèmber 2024. Region di Karibe a konosé un bahada di 8%. Europa ta keda e merkado for di kua Kòrsou a risibí mas tantu turista registrando un total di 21.407 turista di estadia, siguí pa Sur Amérika ku 14.516 i Nort Amérika a registrá 14.283 turista di estadia. Informashon kolektá for di e karchinan di Imigrashon ta mustra ku turistanan a keda un averahe di 8.3 anochi riba nos pais na luna di sèptèmber.
Prestashon tòp 3 merkadonan na luna di sèptèmber 2025:
Hulanda: Kòrsou a risibí 17.693 turista for di Hulanda na sèptèmber 2025, reflehando un oumento di 3% kompará ku sèptèmber 2024. Di e turistanan aki, 57% a opta pa un otro opshon di akomodashon ku no ta resort, miéntras 43% a skohe pa keda na un resort hotel. Turistanan hulandes a keda un promedio di 12 anochi durante nan bishita.
Estádos Unídos: For di Estádos Unídos un total di 13.245 turista a keda risibí na sèptèmber. Esaki ta un oumento di 11% kompará ku e mesun temporada na aña pasá. Pa loke ta trata akomodashon, 69% di turista merikano a skohe pa resort hotels, miéntras 31% a opta pa otro opshon di akomodashon. Turistanan prosedente di Estádos Unídos a keda un promedio di 5.8 anochi riba Kòrsou.
Colombia: Turistanan prosedente di Colombia a subi ku 26% na sèptèmber 2025, yegando na un total di 3.803 turista kompará ku sèptèmber 2024. Bishitantenan prosedente di Colombia a pasa un promedio di 5 anochi na Kòrsou, kaminda 57% a skohe pa keda na un resort hotel.
Puntonan ku a resaltá di yanüari te ku sèptèmber 2025
Kòrsou su industria di turismo a mustra un prestashon stabil di yanüari te ku sèptèmber 2025 yegando na un total di 1.207.419 turista. E total aki ta inkluí 581.144 turista di estadia, 34.262 day trippers i 592.013 turista krusero, esaki ta reflehá un kresementu di 7% kompará ku e mesun periodo na aña 2024. Turismo di estadia a krese ku 13% e promé 9 lunanan kompará ku e mesun periodo na 2024, indikando un kresementu fuerte den e segmento prinsipal di nos turismo.
E resultadonan di luna di sèptèmber ta reforsá e tendensia aki, poniendo énfasis riba Kòrsou su posishon fuerte den e panorama di turismo regional.