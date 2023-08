E no ta nada facil pa elmar for diamars marduga cu area di Palm Beach sin coriente, pa despues parti mainta un kavel do 60kv di azeta ta keda medio gechip durante trabou cu ta laga playa y bisindario sin coriente. Y momento cu a suministra coriente bek mester a schakel algun casita di coriente den area di Bushiri Manchebo debi na e clientenan cu ta exigente suministro di coriente debi na e calor horibel e dianan aki.

E parti industria tambe ta belast den e parti di coriente cu a pone cu atardi bahada di solo coriente a bay den area di Paardenbaai.

Pero ora cu e hefenan di Elmar encarga cu parti tecnico di coriente di voltahenan halto a kere cu tur cos lo ta trankilo y stabiel diaranson pa 12:40am luznan a dal paga pa Sero Blanco, Sividivi, Solito, Caya Ernesto, Companashi y bisindario. Di biaha esnan na warda na Elmar a notifica e hefenan y a subi caya.

E trabounan a cuminsa na e substation na Tanki Leendert, pa e casitanan di coriente den Kamerling Onnestraat pa suministra coriente bek pa e areanan y lo a cuminsa busca unda e fayo ta.