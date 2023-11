Pa tur esnan concerni, tanto coredor como fanatico nos kier a duna un aclareacion y un update referente e containernan di e coredornan di Curaçao pa cu nos evento cuminsando mayan en adelante.

Tin un beleid “nobo” di Departamento di Aduana unda ta indica cu tur cos cu no tin un serial number riba dje, tin cu paga invoerrechten. Den e caso aki: wheelie bars, parachute, helmet, jacket, cada un tools, crankshafts, stoel y demas stukken cu a bin cune for di Curaçao.

Tanto COP como ABM a enfatisa for di siman pasa diahuebs cu esaki no ta husto y no ta di acuerdo cu esaki. E beleid aki simplemente ta actua en contra di nos deporte na e momentonan aki.

Di parti COP tur intento a wordo haci. Na es momentonan aki ABM ta bezig ta sondea e posibilidad pa un ayudo for di e Ministernan concerni (BMFIC hunto cu BMOS). Esaki pa mira con por yega na un acuerdo mutuo na bienestar di Drag Race y e evento como tal mirando e gastonan haci.

Mientras nos ta sigi traha y purba. Asina cu tin un update nos lo sa di informa esaki debidamente.

Spera di por conta cu e cooperacion y comprension di tur esnan envolvi.