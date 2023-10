Diasabra atardi patruya di San Nicolas a para un nissan march riba e caminda di Savaneta pa un control, tabatin dos mucha homber den e auto. Durante control e chauffeur hoben no por a demostra polis cu e tin rijbewijs pa core auto y ningun otro identificacion. NO a keda nada otro cu a detene e chauffeur hoben aki y a bay warda di Polis pa saca informacion for di dje y su edad y asina e haya un multa pa core auto sin rijbewijs.