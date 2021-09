Diabierna merdia, polisnan di San Nicolas cu tabata riba patruya pasando den caya di Maria Van Oranjestraat a para un chevrolet color shinishi pa un control rutinario. E oficialnan a constata cu dilanti no tin plachi number y a pidi e chauffeur pa e documentonan. E chauffeur no por a saca ningun documento pa e polisnan y a constata cu e auto no tin nada. A pone e chauffeur baha for di auto pa tuma esaki den beslag te ora cu e regla e documentonan necesario.

