Diasabra marduga patruya atento riba caya a para un nissan sentra cu dos homber sospechoso abordo. E chauffeur y e otro homber tabata sinta parti di pasahero y esaki ta loke a hala atencion di e oficialnan. E chauffeur no por a demostra ningun documento di e auto of un identificacion. No a keda nada otro di baha ambos for di e auto y nan a keda na pia.

