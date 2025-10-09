Diahuebs mainta, Cuerpo Policial hunto cu Aruparking a tene un accion di control den Klipstraat bin ariba, riba e coducta di automobilistanan pa cu parkeo. Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers a acompaña e ekipo di control durante e accion aki den cual varios ta esnan cu a ricibi un multa pa mal stacionamento.
Ultimamente tin kibramento di regla di trafico na gran escala, caminda ta crea congestionamento di e fluho di trafico, pero tampe ta crea situacionnan peligroso pa otro usuario y peaton. E blokeo di arterianan principal di trafico ta stroba e pasada di entre otro transporte publico pa mas cu binti minuut, pero tambe pa ambulance y servicionan di emergancia cu no por pasa, a conduci cu Polis y Aruparking a drenta accion.
Pa algun siman caba, Aruparking ta activo cu nan campaña di conscientisacion pa cu parkeo den centro di ciudad y a cambia e proceso di parkeo cu awo ta mas facil, pero asina mes hopi ta opta pa ignora nos reglanan di trafico. Mirando cu hopi automobilista ta scohe conscientemente pa ignora e reglanan di trafico, tanto polis como Aruparking lo intensifica nan controlnan pa trece ordo bek.
Minister Dowers ta lamenta cu mester hinca hende den gastonan adicional pa incumplimento cu ley, pero no por laga e situacion bay for di control. Durante e control awe, a takel varios auto, cu lo costa e doño mas placa mirando cu e lo mester paga pa por haya su auto bek.
Minister Dowers ta enfatisa cu su Ministerio no tin intencion pa crea gasto adicional pa ningun hende, pero ta sigura comunidad cu tampoco por permiti e free for all cu ta tumando luga.
E control di awe, tabata enfoca primordialmente riba mal stacionamento y no tanto ainda riba parkeo sin paga, pero Minister di Husticia a sigura comunidad si cu Aruparking lo intensiva e cotrolnan riba stacionamento den e periodo nos dilanti. Parkeo den espacionan di Aruparking sin paga por costa e automobilista un boet di riba 300 florin.
E mandatario di husticia ta urgi comunidad pa mantene nan mes na reglanan di trafico y evita di haya multa of cu autoridad takel bo auto.