Corda cu bo mester ta na yuna ora di haci un operacion

Siguramente e prome paso pa un operacion exitoso ta un bon pre-screening. Esey kiermen ricibi tur informacion di nos profesionalnan pero alabes como pashent duna bo informacion medico corecto y alabes no keda sin menciona si encaso bo tin un di e sintoma nan di COVID-19. Durante pandemia departamento di pre-screening tambe mester a adapta nan manera di traha.

Prome cu e pandemia tur pashent tabata haya nan formulario di e specialista, y cu esaki nan mester a acudi na oficina di pre-screening pa un cita. Marynelle Ras-v/d Briezen, assistent di dokter, a duna di conoce cu awo specialistanan ta manda e papelnan via un e-mail y a base di esey ta yama e pashent pa un cita na pre-screening. Riba dia di e cita e pashent mester bin cu su carchi di AZV, lista di remedi cu ta bebe diariamente y tambe un mondkapje.

Si por contesta tur pregunta y ta mobiel ta pidi pa bini e cita bo so na pre-screening. Si ta un pashent cu mester di guia den cuakier forma, claro cu ta permiti pa bini acompaña. Ora yega na Medical Office Buidling (MOB) situa na Hospital ta meld na bali y por sinta warda. Prome bo lo ser controla pa e assistent di dokter cu lo check e presion, midi peso y largura, tambe depende di edad y uzo di medicamento ta haci un test di curason. Tambe lo haci algun pregunta referente alergia, remedi y si a opera den pasado.

Depues di e chekeo aki lo pasa cerca un anestesiologo. E lo puntra e historia medico y a base di esey lo palabra hunto cu e pashent ki metodo di anestesia lo uza dia di operacion. Tin algun motibo pakico un operacion no lo por bay door, por ehempel si e presion ta mucho halto. Tambe si e pashent a haci un test di curason y sali algun irregularidad, lo manda e pashent pa un cardiologo etc. Ful e proceso aki prome cu opera ta pa sigiridad di e pashent na momento di haci un operacion.

Nasier Djorai, anaesthesie medewerker na Hospital, a duna di conoce un dia prome cu opera e pashent mester ta na yuna y pues no por come nada mas desde 12or di anochi. Esey ta nifica cu no ta permiti pa come ni bebe, incluyendo awa. Si encaso bo tin cu bebe un remedi por haci esaki cu un tiki awa.

El a duna di conoce cu tin cuater tipo di anestesia. Esun mas simpel ta e anestesia local, esey kiermen cu bo ta ricibi anestesia y ta verdoof solamente unda e operacion lo tuma luga, manera bo dede. Un otro forma di anestesia ta esun di verdoofmento di brasa, cu ta sosode pa medio di un spuit den bo nek, schouder of cocodek. E di tres manera ta anestesia regional na unda un parti di bo curpa ta verdoof. Normalmente bo no ta drumi durante e anestesia aki. Y por ultimo tin tambe e anestesia total cu ta nifica cu durante e operacion bo lo ta ful den un soño profundo.

Ful e proceso prome cu e operacion y alabes ta na yuna un anochi prome ta sumamente importante pa un operacion exitoso. Un team completo ta encarga cu e parti di pre-screening te na momento cu yega camber di operacion. Ta consehabel pa scirbi tur bo preguntanan prome cu yega e cita pa bo sali trankil y cla pa e dia di operacion.

