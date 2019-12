Copa Rotativo “Nos cu Nos” Diadomingo awo

Diadomingo awor cuminsando pa 1’or di merdia, e famoso Copa Rotativo “Nos cu Nos” di Team Snor, e team cu uniform mas original den mundo di Domino, lo wordo hunga n’e ya mundialmente famoso Domino Square Garden na Calabas, esta 99 Bar & Restaurant. Si amantenan di Domino, e temporada tan gusta di torneonan Nos cu Nos a yega! Luna di December t’e luna di Nos cu Nos, y e biaha aki Diadomingo awor 15 di December, cuminsando pa 1’or di merdia, Team Snor bou guia di e flamante Snor Perez lo ta bay tin nan dia di husio! Dificil pa bisa kende(nan) lo bay cu e copa e aña aki, ya cu segun un chuchibi a fluit, ta duro so tin! Aña pasa tabata Nelson Gomez y Richard Heyliger a bay cu e copa. Aña pasa Richard a cabesha un rato, pero despues di un “peptalk” di Nelson, e’la “rise back

from the grave” y asina nan dos a logra bay cu e copa tan anhela! Segun rumornan ta core rond, Richard y Nelson kermen cu ta un di nan lo bay cu e copa sigur, pero segun otro zonidonan cu ta yega nos horea, pa esaki sosode nan lo tin cu bay of cumpra bril x-ray, of bay un brain chirurg, of ranka e palo for di e leesbril! Cos ta hot shonnan. Na 2016 tabata Wilson Richards y Rafy Helliger, na 2017 tabata Snor y Ramona a gana, pero segun “Odds Calculator” di Dr. Phil di The Free Savanna University esaki ta un biaha den 1253 aña e por pasa. Shonnan, e pressure cooker ta ON pa diadomingo awo, 15 di December, cuminsando pa 1’or di merdia na e unico Domino Square Garden na mundo, esta 99 Bar & Restaurant na Calabas! Yegaaa!

Comments

comments