Copa Noord 2018: Royal Power ta ‘black out’ Montaña Braves

E famoso Torneo Copa Noord 2018 e aña aki organisa pa Tanki Leendert Giants softball team a continua durante fin di siman na veld di Centro di Bario Noord. Diadomingo atardi den un encuentro entre Royal Power Tat Fat Home Depot vs Montaña Braves e muchanan di Fico y Robby no tabata por cu e precion cu e equipo di Royal Power a eherse unda finalmente Royal Power ta gana mediante black out rule den 3 entrada 22-0. Den prome inning Royal Power ta anota 10 careda y ta aumenta esaki cu 11 careda den segundo inning y un mas den di tercer entrada. Royal Power 22 careda, 22 hit, 0 error. Montaña Braves 0 careda, 3 hit, 3 error. Mihor bateadornan pa Royal Power a resulta Gregory “Pilin”Krosendijk 4-4, Jomark Flanegin 4-4 incluyendo un cuadrangular den deep left, Kelvin Silvania di 3-2, Kenny Hart 4-2, Franco Wouters di 2-2 incuyendo un homerun, Dijendrick Croes 3-2, Richard”Nunn” Flanegin di 3-3. Royal Power como equipo a bati di 33-22 bon pa un averahe di 667. Pa Montaña Braves a destaca na plato Gerald Tromp 2-1, Jorzihno Everon 1-1 y Jeromin Kelly di 1-1. Jimmy Tromp ta resulta pitcher ganador. Victor Winterdaal kende ta wordo releva pa Robby Tromp ta bay cas cu e derota. Weganan valido pa Copa Noord ta continua tanto diasabra y diadomingo awor riba veld di Centro di Bario Noord.

