Copa Cees Bossers su Eagle Beach Soccer pa di 19 aña consecutivo

Diahuebs dia 29 di maart pa 7:30pm di anochi a inicia e di 19e Copa Cees Bossers na Eagle Beach. E evento deportivo a bira sigur un tradicion pa nos comunidad disfruta di dje durante e temporada di campamento. Participantenan y fanaticonan por prepara pa un weekend di Semana Santa cu lo ofrece un tremendo ambiente pa tur presente.

S.V. Juventud Tanki Leendert (JTL) pa 19 aña consecutivo ta organisando e evento “Copa Cees Bossers” durante e temporada aki cual ta dedica na Sr. Hubert Leest. E magno evento aki ta posibel danki na apoyo di Aruba Voetbal Bond (AVB) como sponsor principal y demas sponsors, Malta Balashi, Lotto pa Deporte, Setar N.V., Gobierno di Aruba, Compra N.V., Sra. Irma Bossers, Adju Upholstery y mas cu claro e team incansabel di JTL cu traha dia y anochi pa engrandece e deporte di beach soccer na Aruba.

Un total di 16 team lo competi pa e titulo maximo cu un premio cash atractivo pa e campeon, sub-campeon y 3er luga. E weganan a cuminsa ariba diahuebs 29 di maart pa 7:30 di anochi y e resultadonan ta como lo siguiente:

RNLMC-1 (1) vs Lost Boys (4)

RNLMC-2 (0) vs No Mercy (4)

SV Porto (0) vs Beach Boys (3)

RNLMC-4 (4) vs Mente Sano (1)

MK Lions (1) vs Pit Bulls (3)

Them Boys (2) vs Western Union Warriors (0)

Family (2) vs Josie Boys (1)

Donkey Kong (5) vs Beach Bums (1)

Ariba diabierna Santo lo no tin ningun partido. Diasabra trempan ta inicia pa 9or di mainta cu un total di 28 wega di Lifida (Categoria Minibaby, Baby, Lifida A y B). Diasabra anochi pa 7:30pm lo resumi cu weganan di cabayeros. Ariba diadomingo lo tin weganan di menor y damas. Dialuna weganan lo cuminsa pa 12or di merdia y e final lo ta pa mas o menos 5:30pm dialuna atardi.

Por haya e schedule, resultadonan y wak algun wega live ora bishita nos facebook page www.facebook.com/beachsocceraruba

