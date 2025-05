Minister di Salud Publico, drs. Mervin Wyatt-Ras, diahuebs mainta a haci un bishita di trabao na Instituto Medico San Nicolas, na unda dr. Joel Rainherc, Director di IMSan, acompaña pa e directiva di IMSan, a duna e mandatario di salud un recorido amplio di e facilidadnan di e instituto medico.

Na final di un reunion breve, Minister Wyatt-Ras a ricibi un rapport di verzelfstandiging di IMSan for di e director, mientras cu dr. Guaica Jimenez a entrega e relato anual di IMSan pa aña 2024.

Minister Wyatt-Ras a haya un presentacion di e Operatiekamer, Dialyseafdeling, Opleiding Center y Cuido di Emergencia y a keda impresiona cu e facilidadnan aki y e nivel di servicio cu ta brinda e pashentnan.

Director Rajnherc a splica cu IMSan ta e unico instituto medico na Aruba cu e Gold Seal of Approval di JCI Accreditation, ta duna servico di Ambulance na henter Aruba y tin e unico centro di Oftalmologia (Oogheelkunde) y Radioterapia na Aruba. Ademas IMSan tin e posicion unico cu e partnership cu Baptist Medical di Merca cu ta duna sosten specialmente den tratamento di Radioterapia na pashentnan di cancer. Esakinan ta mustra e posicion clave y necesario di IMSan den cuido medico na Aruba, pa cual mester duna IMSan su derecho di existencia como instituto medico independiente.

E tema principal cu a dialoga riba dje cu IMSan ta e nivel di cooperacion cu mester extende mas cu Hospital Horacio Oduber. Pa bienester di cuido medico na Aruba, e dos institutonan aki mester complementa otro y no tuma e postura competitivo. Cada un di e institutonan aki tin nan balor y nan propio identidad y calor autentico. Mester eleva e calidad di cuido na Aruba y habri espacio pa hopi mas colaboracion y intercambio di specialistanan pa asina brinda e cuido mas cerca di e comunidad. Ta importante pa tene e obhetivo principal central, esta cuido medico di calidad y digno pa cada ciudadano.

Minister Wyatt-Ras ta comprometi pa eleva cuido medico na un nivel sostenibel y di calidad y ta anticipa cu hunto cu tur esnan den cuido, lo yega na e meta aki.