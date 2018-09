Cooperacion entre partnernan di Veiligheidshuis ta canando bon

E cooperacion entre e partnernan di Veiligheidshuis Aruba ta andando bon. E necesidad pa cooperacion structural entre e partnernan den enseƱanza, husticia, cuido y den e cadena social ta visto for di nan participacion activo na e reunionnan di cuido y seguridad di Veiligheidshuis. E reunion general aki ta tuma lugar cada dos siman pa discuti casonan di famianan y personanan individual y pa trata nan problemanan riba tereno di sociedad, social y/of hudicial. E meta ta pa capta problemanan serio den un fase mas adelanta posible, pa asina busca solucionnan y medidanan.

Recientemente Veiligheidshuis Aruba a cuminza usa un sistema digital, yama vis2. E instrumento digital aki ta regla e registracion, seƱalamento, direccion y intercambio di informacion. Den vis2 e partnernan di Veiligheidshuis por hinca informacion tocante casonan, anto na e mes momento, tur e otro partnernan por mira ki tipo di cuido ta wordo duna na un persona of un famia. Di e manera ey, ta duidelijk ken ta haci kico. No ta haci trabao dobel y tin menos riesgo tambe cu un persona of famia ta cay entre panchi y candela.

Ademas vis2 ta genera informacion y estadistica, riba cual por basa maneho y por check maneho.

Veiligheidshuis ta un cooperacion entre partnernan procedente di hustica, cuido y otronan. E meta ta pa aporta na seguridad integral di Aruba dor di preveni y baha recidive, molester, criminalidad y cu uitval door di problemanan complica, pa medio di un combinacion di represion, intervencion y cuido. E partnernan fiho di Veiligheidshuis ta Bureau Leerplicht, Bureau Sostenemi, Directie Sociale Zaken, Directie Voogdijraad, Fundacion Guia Mi, FMAA (Fundacion pa Maneho di Adiccion), Respaldo (Fundacion Salud Mental), Bureau Slachtofferhulp, Cuerpo Policial di Aruba, Ministerio Publico y Reclassering. Ademas tin e partnernan flexible cu ta wordo invita pa reunion ora nan ta envolvi na un caso of ora tin mester di nan expertisio.

